Despotický otec, alkoholismus v rodině, domácí násilí? Ne. Nic z těchto klasických přísad, které soudní psychiatři nacházejí v dětství sériových vrahů, v životě Edwarda Spreitzera nenajdeme. Jeho věčné zaostávání ve škole (raději totiž pomáhal školníkovi s úklidem, než aby se učil) bylo pro jeho rodiče určitě jistým zklamáním. Nikdy nad ním však nezlomili hůl.
Pak se – obklopeni načmáranými symboly a svíčkami – nad nimi střídali v masturbaci. Gecht následně odřezával z ňader kousky masa a podával je ostatním jako přijímání.