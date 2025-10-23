Colosimo o sobě rád říkal, že pochází z Palerma. Sicilský původ mu mezi imigranty dodával na vážnosti. Ve skutečnosti jeho rodiče emigrovali ze staré vlasti do Spojených států, když mu byl necelý rok. Že se v Chicagu objevil až v sedmnácti letech, aby mu Větrné město pokorně padlo k nohám, byla jen podvržená historka. Podporovala pověst úspěšného všehoschopného gangstera, kterou si budoval.
Šejdíři v hernách už nemuseli platit tucty drobných úplatků a všimného úředníkům a pochůzkářům. Stačil jeden velký paušál.