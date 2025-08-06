|
Neohrožená. Rolím obětuje Charlize Theronová tělo i duši. Slaví padesátku
Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe
Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...
Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině
K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...
Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán
Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....
Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti
Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků než krvavý příběh dobývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...
Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk
Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...
Zvracení, nespavost. Za nadužívání kratomu jsem se styděl, přiznává lifestyle kouč
Stará se o stravu sportovců. Nabádá mladé lidi, aby nepili alkohol, jedli zdravě a poděkovali rodičům. Magazín Víkend DNES vyzpovídal rádce nastupující generace Jana Tobišku.
Roboti zápasili, hráli fotbal. A padali a káceli se. Měli první olympiádu
Nebyli nijak střelhbití ani elegantní. Spíš toporní, pomalí, dělali kiksy, padali přes sebe na zem. Jenže i tak roboti na své čínské olympiádě doložili, jaký pokrok udělali. A jak snaživí a učenliví...
Jak vyhrát maraton po italsku. Výživová metoda běžců je zbraň proti únavě těla
Sacharidová superkompenzace? Název jako z vědeckého časopisu vás nemusí děsit. Tzv. „carbohydrate loading“ pomohl elitnímu českému běžci Patriku Vebrovi vyhrát letošní pražský půlmaraton, ale čerpat...
Italská réva kvůli němu nesměla za hranice. Cinzano chutná už tři sta let
Sedm bílých písmen v obdélníkovém modro-červeném poli. Kdo by nepoznal kultovní italský vermut Cinzano?! Letos je tomu přesně sto let, co svět slavné logo spatřil. Ovšem pozor, legendární nápoj...
Neandrtálská továrna. V manufaktuře připravovali tuk z kostí ulovené zvěře
Je to další doklad, že nebyli primitivními divochy, kteří bezmyšlenkovitě přežívali den za dnem. Nález z Německa ukazuje, jak intenzivně dokázali neandrtálci využívat své zdroje. Jak sofistikovaně se...
Jak soudruzi převlékali kabáty a komu chutná kastráčo. Číšnická legenda vypráví
Zdeněk Košař, nejvtipnější číšník. Za šestačtyřicet let služby v pohostinství se stal legendou plzeňských restaurací. V důchodu se v něm zničehonic probudil literární talent. Na Facebooku začal...
Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů
První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z východního Slovenska Ondrej Gažik (*1954), který měl v té době za sebou už deset nepodmíněných...
