Malé dějiny chamtivosti. Jak historii lidstva ovládal nenasytný démon Mamon

Pýcha, lakota, závist, hněv, smilstvo, obžerství, lenost… Sedm smrtelných hříchů vyjmenoval koncem 6. století (tedy již před půldruhým tisícem let) papež Řehoř Veliký. A kde je vražda? řeknete si možná. Jde o to, že tahle sedma nemusí být nutně nejzávažnější, ale pramení z ní všechny hříchy ostatní. Právě kolem nich se točí vše zlé, co člověk kdy napáchal. A napáchá. Jak se ukazuje, mnoho se na tom nezměnilo do dnešních dnů. Často slýcháme, že moderní doba nedbá na hodnoty a současný člověk je hamižnější než jeho předkové. Ale nenechme se mýlit...