Četníci zasedli na rolníka ze samoty. Skutečný vrah se skrýval mezi truchlícími

Vesnice Žebnice leží v Plzeňském kraji a po staletí náležela cisterciáckému klášteru v Plasech. V roce 1850 se stala samostatnou obcí a od roku 1980 je součástí města Plasy. A právě u Žebnice se v létě roku 1937 odehrál smutný příběh, který vyvrcholil smrtí nevinného mladého muže.
Bylo pondělí 10. srpna, když náhodní chodci našli ke svému zděšení v lese nedaleko Žebnice mrtvolu neznámého mladíka. Nejdřív se přesně nevědělo, o koho se jedná, ale už záhy se záhada vyřešila. Mrtvým byl jednadvacetiletý Josef M., který pracoval jako obchodní příručí ve filiálce obchodu s koloniálním zbožím v Žebnici.
Údajně se mu posmíval pro známost s jakýmsi chudobným děvčetem ze sousedství. Proto se mu rozhodl krvavě pomstít.