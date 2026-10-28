Rudolf Lodgman von Auen: chtěl odtrhnout Německé Čechy
Jeho politická mise důrazně připomíná, že se projekt nové republiky týkal území, na němž nežili jen Češi a Slováci. Reakcí na její vyhlášení 28. října byl vznik čtyř německých provincií, které se přidaly k Německému Rakousku. Lodgmanova formace Deutschböhmen (Německé Čechy), rozkládala se na severu a západu Čech, od Liberce po Cheb, z nich byla přece jen nejperspektivnější.
I díky politické zkušenosti potomka starobylého rodu původem z Irska. Rudolf Lodgman byl zkušeným poslancem a stal se i hejtmanem separatistické provincie. Její existenci hájil houževnatě, bylo to však krátké dobrodružství. Území Německého Rakouska od ní bylo geograficky vzdálené, její polovojenská formace Volkswehr byla spíše atrapou. Především však měla mizerné ekonomické vyhlídky, hospodářsky byla provincie propojená s Československem, o její nezávislosti se nedalo mluvit, němečtí kapitalisté v Deutschböhmen to věděli.
Když provincii obsadila československá vojenská moc, 27. prosince 1918 zabrala její poslední vzbouřené město Litoměřice, nečekaly ji žádné boje. Představitelé separatistů utekli. Lodgman von Auen se však nevzdal, právo Němců na sebeurčení hájil proti republice ještě na konferenci v Saint-Germain-en-Laye v roce 1919.
V Československé republice zůstal, nikdy se s ní však nesmířil. Po Mnichovu v roce 1938 telegramem blahopřál Adolfu Hitlerovi (s oslovením „Mein Führer“) k anexi etnicky německých území.