Příběh to byl velkolepý, epický, dramatický. Jeho hrdina měl být respektovaným synem náčelníka afrického kmene, velkým válečníkem, který padl do hanebné léčky. Kapitán anglického plavidla mu prý ukázal zlaté hodinky a přislíbil předvést další cennosti. Místo toho jej však s dvacítkou jeho druhů odvlekl do podpalubí otrokářské lodi.

Některé historky působí silně přeexponovaně. Váhu jim dodává, že na vás nepromlouvají jen z knih věnujících se regionální historii a folklóru, ale i z map.