Pro příklad a představu jen několik novinových titulků z listopadu 2010. Britský deník The Guardian: Ghanská žena upálena k smrti, protože to prý byla čarodějnice. Anebo BBC: Šok v Ghaně nad děsivou smrtí „čarodějnice“. Články zmiňovaly, že v souvislosti s krutou smrtí dvaasedmdesátileté Amy Hemmahové bylo zatčeno v ghanském městě Tema pět lidí – tři ženy a dva muži, z nichž jedním byl pětapadesátiletý pastor Samuel Fletcher Sagoe.
Pokud jde o smrt v plamenech, v Evropě s koncem pronásledování čarodějnic zmizela jen oficiálně. Případy upalování jsou bohužel známé i z 20. století.