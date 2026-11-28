Bizarní, fantaskní a celoživotní příběh začal... Ano, pokusem o sebevraždu. Chladného únorového dne roku 1920 se do vod berlínského kanálu Landwehr vrhla mladá žena. Skoncovat se životem se jí nepovedlo, přežila, z vody ji vytáhl policista. Svým způsobem však o život přišla. K tomu svému se už totiž nikdy nevrátila. Vklouzla – i když jen napůl – do života cizího.
To, co vyhlíželo jako ztřeštěná komedie, obtěžká vidina balíku peněz a tíha paragrafů. Stalo se to v roce 1928, načasování nebylo náhodné.