Byt mám plný figurek Funko Pop. A též kober a zmijí, říká MOgirl Meggi

Na focení ji oslovuje možnost dotknout se jiné identity, jiných kulis, jiného světa. „Baví mě, že si můžu hrát na někoho jiného, že mám šanci vypadat jinak,“ líčí. Přiznává, že s rostoucím počtem fotosetů se větší výzvou přicházet s originálním příběhem. „Nejvíce mě baví pohádkové a módní focení,“ dodává.

Přiznává, že hodně času tráví v náročné práci: „Doma dost často prostě padnu a spím. Nebo se válím u filmů a seriálů.“ Sama má doma jen rozmazlené morčátko Morbu, jak hlásí, ovšem, její přítel ozvláštňuje byt plejádou hadů. „Byl to boj, protože on hady miluje a já se jich bála. Teď však už jsem s nimi jedna ruka,“ líčí. „Doma máme kobry různých barev a druhů, několik zmijí a také jediné hady, se kterými se můžu i mazlit, černé korálovky. Někdy máme doma veselo.“

MOgirl Meggi Ráda čte, momentálně Krakatit Karla Čapka. „A čeká na mě ještě dost komiksů,“ vyzrazuje. Moc ráda jí, občas něco i uvaří. „Baví mě malování na plátno nebo se snažím vytvořit popku. A samozřejmě ráda trávím čas s nejbližšími, to je pro mě číslo jedna,“ zdůrazňuje.

A její největší sen? Nic ambiciózního nečekejte. „Chci být prostě jen šťastná a mít kolem sebe fajn lidi,“ říká a dodává: „Nejsem moc náročná. Navíc jsem si tak nějak splnila asi všechno.“ Jeden větší plán však má, je cestovatelský a postupně si ho plní. „Letos mě čeká Skotsko a Švédsko. Příští rok bych ráda Španělsko, Vietnam a Thajsko,“ vypočítává a uzavírá: „Velký sen, který si snad jednou splním též, je tajemné Japonsko. Ve čtrnácti letech jsem byla přesvědčená, že se do Japonska přestěhuji. Dokonce jsem se i učila japonsky. Dnes samozřejmě umím tak tři věty.“

Královna popek

Její vášní, která se nedá obejít, jsou jednoznačně figurky nazývané Funko Pop. Sbírá je už pět let, první, královnu Amidalu ze Star Wars, dostala právě od přítele. „Dnes je to už poměrně vzácný kousek,“ poznamenává. Cení si i Ace Ventury, generála Grievouse, též ze Star Wars, a ráda má rovněž Lenku Láskorádovou z Harryho Pottera.

Ke každé se přitom váže vzpomínka, milá i nemilá. „Popku Mozkomora z Harryho Pottera jsem dostala od přítele jako omluvu. Utekla mu totiž v noci korálovka a plazila se mi ve spánku po obličeji. Prý jsem kvílela jako Mozkomor,“ usmívá se.

V budoucnu se chce zaměřit jen na ty vzácnější kousky. Dnes tvoří její sbírku na 120 postaviček. „Hrozně ráda bych sehnala Harley Quinn Gamestop speciálku nebo jakoukoli popku z Pulp Fiction či Pátého elementu,“ shrnuje.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Popky přitom nejen sbírá, ale též vyrábí. „Mou první byla kočičí žena v podání Michelle Pfeifferové. Koupila jsem si prázdnou postavičku, domodelovala jí vlasy a masku a nabarvila akrylátovými barvami,“ popisuje. Během šesti měsíců pak vytvořila i čtyři postavy z Červeného trpaslíka. „Moje popky nejsou dokonalé, ale baví mě,“ říká.

Tetování je velkou láskou

Tetování ji fascinovalo odmalička, prvnímu nastavila kůži v devatenácti. „Byla to vlaštovka na hrudníku a zatáhla jsem kvůli ní asi čtyři dny školy,“ doznává se. Hned však prý věděla, že u jednoho tetování nezůstane.

Líbilo by se jí mít potetované celé tělo, pracuje však ve zdravotnictví: „A nadřízená by asi tak nadšená nebyla.“ Ostatně, odhaduje, že z osmdesáti procent již tělo potetované beztak má: „Zrovna doděláváme záda a je to boj. Do budoucna už mě čekají jen nějaké maličkosti a dodělávky. Ale láká mě tetování krku, třeba se k tomu jednou odhodlám.“

Záda jí zdobí indiánská válečnice, jednu ruku Hellboy od Mikea Mignoly, druhá je prý vzpomínka na těžké životní období. „Jedna noha odkazuje na moje oblíbené Star Wars a druhá zase na osobnosti, které jsou pro mě inspirací. A pak mám jednu punkovou kérku, schválně jestli ji na fotkách najdete,“ usmívá se.