Zkrvavení a vážně zranění Butch Cassidy a Sundance Kid leží na zemi v přízemí domu, kam se ukryli před palbou bolivijských vojáků, kteří je obklíčili. Dobíjejí si kolty, chystají se sebrat poslední síly, vyběhnout ven, prostřílet se ke koním a zmizet. „Už vím, kam pojedeme příště,“ zašeptá překonávaje bolesti Butch Cassidy. „Do Austrálie.“
Pak se vysoukají na nohy, natáhnou kohoutky zbraní, Butch Cassidy se usměje a řekne: „Už jsem se bál, že jsme v průšvihu.“ A spolu s kumpánem vyrazí ze dveří, kde slavný western ukončí tzv. stop záběr. Vidíme nehybný snímek střílejících pistolníků a slyšíme opakované salvy vojenských pušek. Příběh obou lupičů skutečně ukončila přestřelka s bolivijskou armádou v městečku San Vicente v listopadu 1908. Jejich konec byl však mnohem prozaičtější.
Za nejslavnější akci je považováno přepadení vlaku Union Pacific ve Wyomingu, kdy se banditi pokusili otevřít trezor ve voze pomocí dynamitu. Nálož však byla tak silná, že zdemolovala vagon, jehož trosky i peníze pak létaly desítky metrů po okolí.