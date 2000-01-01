Odhaluje ženskou krásu, srší ženskou energií. Pohrává si s dekadencí, jistou chlípností. Ctí volnost, rozmanitost, inkluzi. Je prostoupená humorem. K tomu však též dýchá starosvětskou noblesou, stylem, gentlemanstvím. Burleska nediktuje, burleska vítá. Proto pořád žije a přitahuje. Mnohé její tváře nabídne v listopadu český Bohemian Burlesque Festival.
Autor: Karin Petrskovska
Je jedinečnou akcí. Je svůdným reprezentantem smyslné a hravé burlesky v Česku.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Z celého světa za deset let své existence totiž festival přivezl a představil na 680 vystupujících a uvedl přes pětačtyřicet show.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Jeho uplynulými ročníky si projdeme skrze fotografie, prozradíme, co chystá letošní jubilejní ročník.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Začne 18. listopadu v Ostravě, den nato se představí v Brně, 20. a 21. listopadu se nabídne Praze.
Autor: Bohemian Burlesque Festival/Michal Benák
Publikum vyzve k návštěvě unikátního světa: říše erotiky, sex-appealu, nahoty.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Jenže to vše předkládá s rafinovaností, s noblesou, poetikou. A s nadhledem
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Není to sterilní žánr, je v ní velký díl provokace, protestu, subverze.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
„Tento aspekt je v burlesce od začátku, ‚burlare’ znamená italsky satirizovat. Kabaret byl vždy domov odlišností a originality všeho druhu,“ líčí Lucie Čihánková aka Angelica G. L´Amour, která stojí v čele festivalu. To je ona.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Letošní hlavní hvězdou bude Medianoche, skvostná ikona newyorských i světových pódií.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
A představíme i Chanelle de Mai. Francouzská umělkyně publikum unáší do dvacátých a třicátých let.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Burleska odkazuje na své prostopášné dějiny, dějiny kabaretů, vaudeville, šantánů.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Odvádí nás do přítmí plného hříchu, svodů, neřestí, pohrává si s obrazem bizarních postaviček, svérázných osudů.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Při tom všem je burleska sebevědomá, výrazná, svá.
Autor: Bohemian Burlesque Festival/Hana Slichová
„Dříve byla více byznysem vedeným muži, dnes je to žánr hluboce feministický, vedený ženami pro ženy a pro takzvaný ’female gaze’, ženský pohled,“ shrnuje Angelica G. L´Amour,
Autor: Bohemian Burlesque Festival
„Je to prostor velmi moderního smýšlení, ovšem se starosvětskými hodnotami, jako je styl nebo gentlemanství,“ přibližuje prostředí dnešní burleska její protagonistka.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
A dodává: „Jsou to hodnoty, které mají pořád své místo, které jsou i v dnešním světě velmi potřebné.“
Autor: Gabriel Matula
Viktoriánského devatenáctého století, v němž má kořeny, začátku století, kdy se v Americe křížila se striptýzem, své zlaté éry za prohibice.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Rovněž posledních dekád, protože její aura ji dovedla k renesanci.
Autor: Tomáš Mičák
Publikum opět zlákala v devadesátých letech – a stala se kultem.
Autor: Hrvoje Hrc
Avantgarda vždy přála změně, burlesku prostoupil respekt k pestrosti, diverzitě.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
„Byla to záležitost revivalu burlesky koncem devadesátých let dvacátého století. Za kmotra a průkopníka boylesque je považován Tigger z New Yorku,“ vysvětluje Angalina G. L´Amour.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
„Je to vývoj související s přejednáváním genderových rolí a větší rovností LGBT osob, kterých je v burlesce mnoho,“ komentuje. Ochutnat oné pestrosti dá i Bohemian Burlesque Festival.
Autor: John Paul Bichard
Doloží rovněž, že burleska není odtažité pozorování pódia. Burleska vtahuje do děje, dýchá na publikum velmi zblízka.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Na jevišti není strnulá, zavřená, překračuje ho. Jsem tady, kde jste vy? vybízí burleska publikum.
Autor: Bohemian Burlesque Festival/Michal Benák
Blízkost vystupujících intimitu vyznění podtrhuje. Divák, divačka mají umělkyně a umělce na dosah ruky.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Pro publikum je příležitostí hodit se do gala. Oddat se stylu. Proměnit se v ženy a muže ze šantánů, v dopřát si okázalost, eleganci – bez škrobenosti, tenze, upejpavosti. Burleska přeje přirozenosti a autenticitě.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Jaké obecenstvo na sedačkách najdeme? Pestré. Jedno je však spojuje, míní organizátorka festivalu: „Jsou to otevření lidé, světoví, i když třebas sami tolik necestují. Dovedou podporovat ostatní, aniž by to umenšovalo je.“
Autor: Bohemian Burlesque Festival
„Jsou to lidé autentičtí, s velkým sebe-náhledem a chutí objevovat,“ míní.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
„Burleska oslovuje ženy, které se již nechtějí se umenšovat. Které vidí hodnotu svého sebevědomí a hranic a zároveň chtějí být ve spojení se svou ženskosti. A jsou to ženy všeho věku až po 80 plus, což nás těší,“ uvádí Angelica G. L´Amour.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Publikum burlesky je věrné, burleska osloví a neomrzí. „Publikum si pamatuje vystupující, třeba i ty, kteří byli na festivalu před pěti deseti lety, mají své oblíbence, těší se, že přijedou nové hvězdy, které znají ze sociálních sítí,“ říká pořadatelka a performerka.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Čekají je show, jejichž pilířem jsou i sofistikované, nákladné, extravagantní róby.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Burleska je pastvou pro oči – a nejen v tom, co odhaluje.
Autor: Hrvoje Hrc
V Ostravě se představí v Domě loutek, v Brně v Café de Paris v Bobby Centru, v Praze v Hotelu Belveder.
Autor: Gabriel Matula
Co dává, po deseti letech festivalu a vlastním vystupováním, hvězdě české burlesky?
Autor: Bohemian Burlesque Festival
„Je pro mě prostorem, kde mohu být extravagantní na pódiu i jinde, kde mám absolutní uměleckou svobodu sebevyjádření,“ shrnuje Angelica G. L´Amour (na fotce).
Autor: Bohemian Burlesque Festival
A burleska je komunita. „Komunita, kde mohu prožívat svou svobodomyslnost, ženskost a autenticitu s podobně naladěnými lidmi, ať už mezi kolegy a performery, tak s publikem,“ zdůrazňuje.
Autor: Bohemian Burlesque Festival
Jako snad docela největší přínos vidí globální a mezinárodní aspekt kulturních výměn. „Dostala jsem možnost patřit do skupiny úžasných jedinečných osobností, s nimiž se potkáváme po celém světě,“ uvádí.
Autor: Bohemian Burlesque Festival