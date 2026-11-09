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Smyslnost erotična, šmrnc starého světa. Burlesku představí velký festival

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Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s... Je jedinečnou akcí. Je svůdným reprezentantem smyslné a hravé burlesky v Česku. Publiku dopřává to nejlepší ze svého žánru v globálním měřítku. Z celého světa za deset let své existence totiž festival přivezl a představil... Jeho uplynulými ročníky si projdeme skrze fotografie, prozradíme, co chystá... Do jisté míry je to hold starému světu, burleska se vyvíjí, ale v jejím srdci... Publikum vyzve k návštěvě unikátního světa: říše erotiky, sex-appealu, nahoty. Odhaluje ženskou krásu, srší ženskou energií. Pohrává si s dekadencí, jistou... Nezříká se jistého zhýralství, bohémského zhýralství. Jenže to vše předkládá s rafinovaností, s noblesou, poetikou. A s nadhledem Není to sterilní žánr, je v ní velký díl provokace, protestu, subverze. „Tento aspekt je v burlesce od začátku, ‚burlare’ znamená italsky satirizovat....
Odhaluje ženskou krásu, srší ženskou energií. Pohrává si s dekadencí, jistou chlípností. Ctí volnost, rozmanitost, inkluzi. Je prostoupená humorem. K tomu však též dýchá starosvětskou noblesou, stylem, gentlemanstvím. Burleska nediktuje, burleska vítá. Proto pořád žije a přitahuje. Mnohé její tváře nabídne v listopadu český Bohemian Burlesque Festival.

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