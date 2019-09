Zkraje byli rodiče rozpačití, dnes fandí, říká burleska Cool Cat

Jste jedna ze zakladatelek burlesky v Česku, jaké ty začátky byly?

Rozhodně jsem jedna z prvních tanečnic, která burlesku začala dělat na profesionální úrovni. Zakladatelem je, řekla bych, David Jahn, který byl vlastně první, kdo burlesku do České republiky přivezl. Já ji začala fotit, a protože mě vizuálně hodně zaujala, hodně rychle jsem se do souboru přidala, chtěla jsem i vystupovat. V té době to bylo hodně punkové, kostýmy jsme si půjčovaly z Barrandova… až teď, po letech tvrdé práce, jsme se dostaly do stavu, kdy tady máme několik profesionálních tanečnic s vlastními kostýmy a čísly.

Začít s burleskou jako profesionálka byla asi výzva, ne?

Nebylo to lehké rozhodnutí, ale jde to. Hodně vystupuji, nejen v Evropě, vlastně už i po celém světě. Byla jsem v Americe, v Africe. K tomu burlesku učím, vedu kurzy, Davidovi dělám asistentku, produkční. Máme stálé pódium, končíme již pátou sezonu v pražském divadlo Royal. Sezonu zahajujeme v říjnu, končí v červnu, vystupujeme každý pátek. V srpnu a září děláme malou sezonu pro turisty.

Terézie Bělčáková alias Cool Cat je přední českou tanečnicí burlesky, je součástí souboru Prague Burlesque Show a spolu s Davidem Jahnem (alias Sonny Vargas) stojí za Prague Burlesque Festival. Vystupuje po celém světě, letos ji fotil nejlepší světový fotograf burlesky Neil Kendall, ambasador Burlesque Hall of Fame.

Na burlesku chodí páry, ženy dokonce víc než muži. Čím to je?

Tak tomu bylo i v minulosti, ve dvacátých letech minulého století, jimiž se inspirujeme, které byly opulentním obdobím burlesky. Tehdy chodily na burlesku do prvních řad hollywoodské hvězdy, zajímalo je, jaké kostýmy tanečnice mají. Ženy na burlesce hodně baví vizuálnost, nakonec však na pódiu bývají i chlapi.

Kde čerpáte nápady? Z filmů pro pamětníky?

Taky, ale já se burlesku snažím posouvat dál, jinam, například přes módu. Hodně mě inspirují světoví designéři, vizuální věci dnešní doby, nejen minulost. Může vás inspirovat krásný obraz.

Jaká hudba si s burleskou rozumí? Jací jsou vaši oblíbení interpreti?

IggyPop, David Bowie… to nikdy neomrzí. Ale poslouchám i hip hop a klasickou hudbu. V show používáme pestrou muziku, od orchestrálních věcí dvacátých let po sedmdesátá osmdesátá léta.

První striptýz moderní historie byl tak trochu lest Umělkyně se úplně donaha nesvlékla, show byla spíše promyšlenou léčkou na divákovu představivost a netrvala dlouho. Nestor francouzských varieté Paul Derval přesto konstatoval: Tehdy se narodil striptýz.

Připomeňte, jak daleko jde burleska při odhalování těla?

Pravidla říkají, že intimní partie zůstanou zakryté. Bradavky zahalují nálepky, kalhotky vždycky zůstávají. Kolikrát se nemusíte svléknout až tak moc, mnohdy se snažíme spíš vytvořit iluzi nahoty, používáme péřové vějíře, za nimiž se jakoby schováváme nahé… Svlékáme se do posledního momentu, ukážeme se například až v poslední sekundě.

Jaké jsou pro burlesku mantinely krásy?

Podle mě nejsou žádné. Burleska je oslava ženského těla. Při vystoupeních můžeme vidět různé křivky, hubenější i korpulentnější těla. Teď už máme i drag queens, trans vystupující a tak dále.

Jak se na vaše angažmá v burlesce dívali na začátku rodiče? Byli rozpačití?

Hodně rozpačití. Viděli to na sociálních sítích, já si za tím zkraje tak nestála, nebyla jsem si tak jistá. Jednou jsem poté přišla domů a řekla „hele, pojďte si promluvit“, protože jsem cítila, že něco je ve vzduchu… Ale když jsem vysvětlila, že to je divadelní žánr, popsala, jaký je nás záměr, budoucnost, pochopili to. A teď jsou největší fandové, sbírají články, chodí na show. Mám štěstí.