VIDEO: Fascinující portréty z bublinek. Výtvarník tvoří obrazy z fólie

Zblízka jsou to jen bizarní bubliny napěchované barvou, s odstupem se vyjevují jako hmotné „pixely“, které se postupně slévají do záměrně rozložených ploch. A nakonec ony bubliny vykreslí obraz.

Je to naprosto originální metoda a její výsledek je úchvatný.

Reálný obraz z pixelů

Osmačtyřicetiletého Bradleye Harta onen postup napadl před dvanácti lety. Živil se v realitách, ovšem umění vždy miloval a dva roky strávil v umělecké škole, kde se zaměřoval na práce renesančních mistrů, na univerzitě se poté věnoval abstraktnímu a konceptuálnímu umění. A malování byl jeho koníček. Když měl v roce 2009 v New Yorku svou první samostatnou výstavu, všiml si v obrazárně bublinkové fólie na podlaze.

„A to byl onen ’aha moment’,“ vzpomíná. Napadlo ho tvořit obrazy z ní. Od abstraktních maleb se tak vrátil především k portrétům a klasické „malbě“. „Ovšem podle sebe, vynalezl jsem vlastní médium,“ zdůrazňuje.

Nejprve si bublinkovou fólii vypne do speciálního rámu, poté si připraví spoustu injekčních stříkaček, na jeden obraz jich spotřebuje 1 500 až čtyři tisíce. Několik dní stráví tím, že je plní správnými barvami. A s jejich pomocí nakonec barvami napouští bubliny.

„Nejprve, při tvorbě prvních obrazů, jsem barvu vstříkl do pár bublin, tři metry jsem odstoupil, abych viděl kompozici, zase se k fólii vrátil a tak dokola,“ vzpomíná. Poté dal dohromady software, s jehož pomocí nejprve nakreslí obraz na počítači, poté si vytiskne jeho pixelovou mapu a při plnění bublin se řídí jí.

Říká, že jeho tvorba je konverzací o tom, jak vnímáme umění online. „Protože mými díly jsou pixely,“ směje se, ale dodává: „Jenže když vypadne elektrika, fotky na vašem počítači zmizí, moje pixely jsou ovšem věčné.“

Zatím má na kontě přes sto bublinkových obrazů, patří mezi ně například portrét Marilyn Monroe, Kobe Brynta, Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina, ale též jeho manželky. Jedním z posledních děl je bublinková verze Van Goghova obrazu nočního Montmartru.

„Každý říká, že to je neuvěřitelné, že by je to nikdy nenapadlo. A taky říkají ’Chtěl bych ty bublinky prasknout!’,“ usmívá se, prozrazuje však: „Jenže to nejde, barva je v nich zaschlá.“ Před sebou má Hart další metu, výstavu v newyorské galerii Anna Zorina v roce 2022.