Před dvěma týdny seděla na stejné židli jiná paní a líčila službu konajícímu nadporučíkovi, že její sousedka Vlasta P. už několik dní nevyšla z bytu, na zvonění ani na klepání nereaguje. „Mám strach, že se jí něco stalo,“ sdělila žena s obavami v hlase.
Že byly její starosti opodstatněné, se ukázalo záhy, když zámečník za asistence několika mužů zákona otevřel dveře od bytu. Čtyřiasedmdesátiletá důchodkyně ležela v kuchyni a na zaschlou krev na linoleu se už slétala černá hejna much. Psal se červenec roku 1969.
Nožem ji bodal do hrudi, krku i hlavy, a když se část čepele ulomila, zaútočil velkými nůžkami.