Vypluli tajně ze základny Hampton Roads ve Virginii, protože měli provést první americkou invazi druhé světové války. Jen pár týdnů po Pearl Harboru, ale s Japonci to nemělo nic společného. Po dvanácti dnech plavby jsou na místě. Námořní pěšáci vstávají ve tři ráno, dostanou k snídani míchaná vajíčka a párky. Jakmile se začne rozednívat, lezou po sítích dolů do vyloďovacích člunů.
Většině bude špatně, protože je čeká nějakých patnáct kilometrů houpání na vlnách oceánu. Nejvyšším velitelům je špatně už teď. Když invazi ještě v Americe naostro nacvičovali, všechno, co se mohlo pokazit, se taky pokazilo. A pokazilo se i to, co vypadalo, že se pokazit nemůže. Námořní pěšáci dokonce nenašli ani vyloďovací pláže.
Dopis sice psala britská tajná služba, ale navenek to vypadá, že generál z Říma instruuje šéfa pobočky v Riu. A pěkně urážlivými slovy. Brazilský prezident je „ten prťavý tlusťoch“, leze do kapsy Američanům, takže je třeba podporovat „zelené košile“, tedy brazilské fašisty.