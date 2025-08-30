Premium

Pásek z županu vražedným nástrojem zvrhlíka. Bratislavský škrtič působil paniku

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Alida Horváthová
  14:00
Srdce se mu rozbušilo, když spatřil, jak vychází z domu. Nečekal marně. Neviděla ho, šla rychlým krokem pustou ulicí a on vyrazil za ní. Tu potupu jí neodpustí. Chytil ji zezadu do kravaty. „Tak tys mě chtěla udat!“

Krimi příběh

Vzal ji za vlasy a několikrát jí udeřil hlavou o železné zábradlí. Pak ji znovu přiškrtil. Slibovala, prosila, ale on si vychutnával svou převahu. Věděl, že ji bude muset pustit, protože kdyby ji zabil, byla by to otázka maximálně hodin, než by na něj přišli. Musí ji pořádně vyděsit, zastrašit, aby nikdy nepromluvila.

„Vím, kde pracuješ, kde bydlíš. Jestli cekneš, nepřežiješ do druhého dne!“ Anna byla přesvědčená, že nežertuje, byla paralyzovaná strachy. A to, co mu pod nátlakem slíbila, hodlala dodržet. To ještě netušila, že slib, který dala Štefanu Pantlovi, bude stát už brzo život dvě mladé ženy.

Když se jeho žena vrátila domů, zlatý řetízek ukradený mrtvé dívce jí věnoval na důkaz své lásky.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů...
Krimi příběh

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Ilustrační foto

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála...

Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů

Martina Eretová, reportérka, spisovatelka a dokumentaristka zpovídá vězně...

První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z...

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Guzmánovo zatčení v roce 2014 patřilo k nejsledovanějším událostem.

Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Zahrabaný Vietnamec v lese, mrtvý senior v bytě. Klíčem k případům byly hodiny

ilustrační snímek

Zločin – vraždy nevyjímaje – často nechodí sám. A někdy se jednotlivé případy propletou tak, že se...

Ohře vydala děsivé tajemství. Ve vsi řádil deviant, ženám odřezával genitálie

ilustrační snímek

Prostředí malé české vesnice produkuje občas opravdu svérázné „charaktery“, se kterými si náš...

Antiporno aplikace nese miliony. Jednou budu premiér, říká její mladý tvůrce

Porno je lukrativní byznys. A antiporno též. Aplikace Quittr pomáhá chlapcům generace Z vzdát se porna. Dva chlapci ji ostatně založili. Hned po uvedení na trh jim začala vynášet miliony. Legendární...

Lev shlíží na kobru, gepardi se učí lovit. Fotky oslavují divokou přírodu

Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo...

Obklíčili nás, tentokrát nám neutečou! Projděte ikonické hlášky z bitev

Válečná vřava neplodí jen utrpení a destrukci, ale i projevy nebývalého osobního nasazení a odvahy. Esencí oněch okamžiků jsou hrdinské hlášky, které měly mnohdy o moc delší život než rekové, kteří...

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Premium

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...

Zvracení, nespavost. Za nadužívání kratomu jsem se styděl, přiznává lifestyle kouč

Premium

Stará se o stravu sportovců. Nabádá mladé lidi, aby nepili alkohol, jedli zdravě a poděkovali rodičům. Magazín Víkend DNES vyzpovídal rádce nastupující generace Jana Tobišku.

30. srpna 2025

Britská zázračná zbraň roku 1941. Vyslali astrologa, aby napálil Ameriku

Premium

„V těch měsících, kdy jsme stáli sami proti Hitlerovi, stálo za to vyzkoušet téměř cokoli.“ A Britové to dělali. Geniálně mazaná tajná operace s jasnovidcem jako agentem, jemuž přihrávali vymyšlení...

30. srpna 2025

Obklíčili nás, tentokrát nám neutečou! Projděte ikonické hlášky z bitev

Válečná vřava neplodí jen utrpení a destrukci, ale i projevy nebývalého osobního nasazení a odvahy. Esencí oněch okamžiků jsou hrdinské hlášky, které měly mnohdy o moc delší život než rekové, kteří...

29. srpna 2025

Všechny je sníst. Válečný kanibalismus doložilo drama z doby kamenné

Vykresluje hororový výjev. Děsivé události se jeskyní El Mirador v severním Španělsku převalily jako lavina. Trvaly pár dní. Nechaly za sebou vyvražděnou komunitu. A nejen to, mrtvoly nenechali...

28. srpna 2025

Lev shlíží na kobru, gepardi se učí lovit. Fotky oslavují divokou přírodu

Půvab a sílu přírody, ale též lidský vztah k ní a jeho následky dokumentuje již jednašedesát let. Letošní ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year přitom přilákal rekordní počet snímků, sešlo...

27. srpna 2025

Málem zaměnili dva vězně. Tak v Americe daktyloskopie nahradila bertillonáž

Premium

I když nechtěli, věznici a její dozorce dočista zmátli. Pánové Will a William Westovi neměli jen stejná jména, ale též obličeje, postavy a tělesné proporce. Jako například délku levého prostředníčku...

26. srpna 2025

Antiporno aplikace nese miliony. Jednou budu premiér, říká její mladý tvůrce

Porno je lukrativní byznys. A antiporno též. Aplikace Quittr pomáhá chlapcům generace Z vzdát se porna. Dva chlapci ji ostatně založili. Hned po uvedení na trh jim začala vynášet miliony. Legendární...

25. srpna 2025

Casanova na Duchcově. Pověst milovníka získal až posmrtně, říká kastelán zámku

Premium

Nejslavnější svůdce světa Giacomo Casanova je výrazně spjatý s českým zámkem Duchcov. Podle tamního kastelána Bedřicha Hrabovského jeho život obestírají legendy a pověsti o četných dobrodružstvích a...

24. srpna 2025

Zvracení, nespavost. Za nadužívání kratomu jsem se styděl, přiznává lifestyle kouč

Premium

Stará se o stravu sportovců. Nabádá mladé lidi, aby nepili alkohol, jedli zdravě a poděkovali rodičům. Magazín Víkend DNES vyzpovídal rádce nastupující generace Jana Tobišku.

24. srpna 2025

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Premium

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...

23. srpna 2025

Roboti zápasili, hráli fotbal. A padali a káceli se. Měli první olympiádu

Nebyli nijak střelhbití ani elegantní. Spíš toporní, pomalí, dělali kiksy, padali přes sebe na zem. Jenže i tak roboti na své čínské olympiádě doložili, jaký pokrok udělali. A jak snaživí a učenliví...

23. srpna 2025

Jak vyhrát maraton po italsku. Výživová metoda běžců je zbraň proti únavě těla

Premium

Sacharidová superkompenzace? Název jako z vědeckého časopisu vás nemusí děsit. Tzv. „carbohydrate loading“ pomohl elitnímu českému běžci Patriku Vebrovi vyhrát letošní pražský půlmaraton, ale čerpat...

22. srpna 2025

