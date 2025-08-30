Vzal ji za vlasy a několikrát jí udeřil hlavou o železné zábradlí. Pak ji znovu přiškrtil. Slibovala, prosila, ale on si vychutnával svou převahu. Věděl, že ji bude muset pustit, protože kdyby ji zabil, byla by to otázka maximálně hodin, než by na něj přišli. Musí ji pořádně vyděsit, zastrašit, aby nikdy nepromluvila.
„Vím, kde pracuješ, kde bydlíš. Jestli cekneš, nepřežiješ do druhého dne!“ Anna byla přesvědčená, že nežertuje, byla paralyzovaná strachy. A to, co mu pod nátlakem slíbila, hodlala dodržet. To ještě netušila, že slib, který dala Štefanu Pantlovi, bude stát už brzo život dvě mladé ženy.
Když se jeho žena vrátila domů, zlatý řetízek ukradený mrtvé dívce jí věnoval na důkaz své lásky.