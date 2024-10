Přijeli i z Moravy. Aktéry obří krvavé bitvy doby bronzové odhalily šípy

Je to nejstarší známá bitva doby bronzové. A byla velká, epická. Byl to masakr. Nechal za sebou spoustu mrtvých. Vědci se navíc domnívali, že bitva u řeky Tollense byla též prvním známým mezi-regionálním konfliktem. Nová studie to potvrzuje. A vyzrazuje, že se jí měli účastnit i bojovníci z Moravy.