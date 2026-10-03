Václav Š. už brzy líčil operativnímu pracovníkovi, který dostal jeho případ na starost, jak se nechal oklamat paní Boženou P. a dal jí větší část rodinných úspor.
S Boženou P. se znal už od léta 1964. Rok nato mu navrhla, že jestli bude chtít, opatří mu ojetý automobil značky Fiat 600. Dal jí osmnáct tisíc, ale auta se nedočkal. Po několika urgencích mu však známá peníze vrátila. Tahal je z ní ale více než rok. Ale ani to ho neodradilo, takže když přišla Božena P. za čas s prosbou, že by potřebovala půjčit patnáct tisíc, neodmítl.
Přestože už bylo jasné, že jde o velmi mazanou podvodnici, domovní prohlídka v bytě přinesla velké překvapení.