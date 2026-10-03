Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bony, valuty, auta? Božena P. lstí okrádala o celé úspory, podvedla i invalidní příbuzné

Alida Horváthová
  13:00
Premium

Tuzexové poukázky neboli Bony, | foto: Profimedia.cz

Ten muž, který přišel onoho zářijového odpoledne roku 1970 na pražskou služebnu Veřejné bezpečnosti, se tvářil rozpačitě. Nemluvilo se mu lehce. Vrtěl se na židli, oči sklopené, když službu konajícímu příslušníkovi sděloval, že se stal s největší pravděpodobností obětí promyšlené lsti. Že zkrátka naletěl. A částka, o kterou přišel, nebyla rozhodně malá.
Krimi příběh

Václav Š. už brzy líčil operativnímu pracovníkovi, který dostal jeho případ na starost, jak se nechal oklamat paní Boženou P. a dal jí větší část rodinných úspor.

S Boženou P. se znal už od léta 1964. Rok nato mu navrhla, že jestli bude chtít, opatří mu ojetý automobil značky Fiat 600. Dal jí osmnáct tisíc, ale auta se nedočkal. Po několika urgencích mu však známá peníze vrátila. Tahal je z ní ale více než rok. Ale ani to ho neodradilo, takže když přišla Božena P. za čas s prosbou, že by potřebovala půjčit patnáct tisíc, neodmítl.

Přestože už bylo jasné, že jde o velmi mazanou podvodnici, domovní prohlídka v bytě přinesla velké překvapení.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Jsem vrah génius, říkal šerifův zástupce. Vypátrala ho matka jedné z obětí

Gerard Schaefer. Mnozí muži zákona, kteří na jeho případu pracovali, ho...

Učitel, člen vlasteneckého protihippie sboru, policista, šerifův zástupce. Též sexuální deviant,...

Teroristka z nóbl rodiny. Okrádala barony, vyráběla bomby pro IRA, ve vězení porodila

Rose Dugdaleová vyráběla bomby pro Irskou republikánskou armádu a zosnovala...

Rose Dugdaleová vyráběla bomby pro Irskou republikánskou armádu a zosnovala obří loupež uměleckých...

Zloději těl. Nevykopali jediný hrob, vraždili pro potřeby lékařské vědy

William Burke. Takto vyhlížel podle rekonstrukce.

Skotská lékařská věda potřebovala těla pro pitvy. A potřebovala jich víc, než Edinburgh nabízel....

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Četníci zasedli na rolníka ze samoty. Skutečný vrah se skrýval mezi truchlícími

Pamětní a dřevěný kříž jižně od Žebnic

Loupežná vražda je jeden z nejtěžších zločinů. Vraždí se pro miliony i pro pár tisíc korun. V jedné...

Spousta doznání, hodně mrtvých těl. Král sériových vrahů však sedí za jedno zabití

Na archivní fotografii z listopadu 1994 je Larry Hall (vlevo) po svém zadržení...

Je podezřelý přibližně z padesátky vražd, doznal se k nim. Doživotní trest si však Larry Hall...

Nejčtenější

Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi....

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...

Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala

Archeologie nepotřebuje vylepšovat senzacemi. Existenci předvěkých vyspělých...

Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...

KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?

Klinika ALPHALABS poskytuje testosteronovou terapii

Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...

Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné...

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...

Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii

Premium
Karel IV.

Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín...

Bony, valuty, auta? Božena P. lstí okrádala o celé úspory, podvedla i invalidní příbuzné

Premium
Tuzexové poukázky neboli Bony,

Ten muž, který přišel onoho zářijového odpoledne roku 1970 na pražskou služebnu Veřejné bezpečnosti, se tvářil rozpačitě. Nemluvilo se mu lehce. Vrtěl se na židli, oči sklopené, když službu...

3. října 2026

Pojištění proti uzdravení i ikonický jazyk. Jak si celebrity chrání své přednosti

Byl obchodní známkou Kiss. Poznávacím znamením. Vizitkou. Gene Simmons si proto...

Nohy, prsty, ale též ochlupení na hrudníku, šilhání, roztomilost. Projděte se světem bizarních pojištění slavných.

3. října 2026

Zaklíněný na buřtu proti proudu. Reportér sjížděl na raftu vlny slalomového kanálu

Premium
Široké gumové nafukovací plavidlo se používá především pro expediční a...

Na konci jízdy musíte vysvobodit nohy, které máte pod válci. Jsou unavené a bolí v kloubech. Reportér Petr Vydra si na slalomovém kanále v pražské Troji zatrénoval s posádkou úspěšného Rafting klubu....

2. října 2026

Dožeňte to o víkendu. Vyspávání může prospět zdraví, vysvětluje studie

Nemusí to být jen lenošení. Víkendové prospání se může dohnat spánkový deficit.

Dopřát si o víkendu více spánku není důvod k výčitkám. Naopak, pokud si přispíme, může to prospět našemu zdraví. Studie naznačuje jak a upřesňuje, zda to znamená vyspávat do oběda.

2. října 2026

Příběhy psané pěnou. Seznamte se s těmi, kdo tvoří atmosféru českých hospod

Advertorial
Tankovka Astra v Kadani funguje už třináct let

Historie podniku Tankovka Astra v Kadani se píše už třináct let, ale pro pětadvacetiletou Štěpánku Tupou, která podnik nedávno přebrala po svých rodičích, začal tento příběh mnohem dřív. „V kuchyni...

1. října 2026

Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi....

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...

1. října 2026

Bez lana a cepínů, jen v kabátě. Jak před 240 lety zdolali první horolezci Mont Blanc

Premium
Mont Blanc (4805,59 mn. m.), italsky Monte Bianco, v překladu Bílá hora,...

Dnes by tak nedostatečně vybavené dobrodruhy nikdo na alpské vrcholy nepustil. Před 240 lety to však nikdo nezkoumal a lékař Michel-Gabriel Paccard s Jacquesem Balmatem se stali prvními, kdo stanul...

30. září 2026

Jsem vrah génius, říkal šerifův zástupce. Vypátrala ho matka jedné z obětí

Premium
Gerard Schaefer. Mnozí muži zákona, kteří na jeho případu pracovali, ho...

Učitel, člen vlasteneckého protihippie sboru, policista, šerifův zástupce. Též sexuální deviant, který si liboval v mučení. A vrah, který miloval psychické týrání. Po odsouzení psal Gerard Schaefer...

30. září 2026

Čech střílel nacisty, v Hollywoodu okouzlil hvězdy. Američané z něj udělali Maďara

Premium
Reinharda Heydricha si ve snímku Hitler’s Madman, Hitlerův šílenec, zahrál John...

Když vejde do nejznámějšího nočního podniku ve městě, všiml by si ho i slepý. Elegán ve světlém a na míru ušitém obleku. Hezký ostře řezaný obličej, pevná čelist, rozhodný sebevědomý postoj. Oči...

29. září 2026

Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala

Archeologie nepotřebuje vylepšovat senzacemi. Existenci předvěkých vyspělých...

Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...

29. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné...

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...

28. září 2026

Jsou sekty nebezpečné? Podobný scénář může nastat i ve sboru, líčí religionistka

Premium
Jitka Schlichtsová

Sekta. Slovo, které v mnohých z nás vyvolává pocit strachu, manipulace a zneužívání. Myšlenku na oběti, jež se neumějí bránit. Na charismatické vůdce, co se přiživují na „slepé“ víře svých...

27. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.