Bonnie a Clyde z Galanty: namísto útěku přes hranice sebevražda

Seděl ve svém taxíku před ostravským hotelem Odra, když mu na boční okénko zaťukal mladík. Bylo odpoledne, patnáctého května 1962. „Vzal byste nás do Tatranské Lomnice?“ Teprve teď si všiml i jí. Byla drobná, útlá, bledá, mohlo jí být tak osmnáct let. „Dobré rito,“ pomyslel si, když si ukládal do kasírky dvě stovky jako zálohu.