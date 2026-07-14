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Zlověstná kovová bedna. FBI před půl tunou dynamitu kasino neochránila

Radomír Dohnal
Byla to podivná kovová bedna. V srpnu 1980 ji objevili zaměstnanci kasina u Lake Tahoe. Brzy se ukázalo, že je to jedna z nejsofistikovanějších bomb, jaké kdy byly ve Spojených státech sestrojeny. Následovalo vydírání, hon na třímilionové výkupné a exploze, která se zapsala do dějin americké kriminalistiky.
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Řízený odpal se nepovedl. Z kasina nezbylo nic.

To zařízení vypadalo trochu jako tiskárna křížená s faxem. S tím rozdílem, že podobné kancelářské vybavení obvykle neváží přes půl tuny, nebývá větší než stůl a hlavně není obité ocelovými deskami. Toto bylo.

Důkladným opracováním kovu připomínalo tank a celé působilo dost zlověstně. Navíc bylo vybavené nepochopitelným ovládacím panelem s osmadvaceti očíslovanými přepínači. Jen jeden z nich, s číslem 23, byl v sepnuté poloze. Jinak žádné kabely, žádné napájení.

Geniální bomba, její tvůrce, její oběť

Řízený odpal se nepovedl. Z kasina nezbylo nic.
Tady chlouba Harveye Grosse ještě stojí. Dlouho to tak nebude.
To je ona. Bombu zkoumá expert Thomas J. Huddleston.
Replika. FBI vytvořila model bomby.
6 fotografií

Ať už se uvnitř oné výhružné bedny skrývalo cokoli, zvenčí byla zhotovena s mimořádnou pečlivostí. Ocelové desky silné čtvrt palce byly svařeny téměř dokonale, jejich tvůrce použil karosářský tmel, aby před lakováním zahladil všechny nerovnosti a spoje. Na rozích byly připevněny vodováhy a nastavitelné nožky umožňovaly zařízení dokonale vyrovnat do vodorovné polohy.

Bob Vinson, šéf noční směny ochranky kasina Harvey’s Wagon Wheel v nevadském Lake Tahoe, neměl sebemenší tušení, jak se tato kovová krabice uvnitř nepřístupné části hotelu vzala. Když tuto místnost kontroloval před hodinou, ještě tu nebyla. Nedala se přehlédnout.

Zrovna jako se nedala obálka pohozená na koberci uprostřed místnosti. Uvnitř se nacházely tři strany strojopisného textu. Když se dali pracovníci kasina do čtení – už za účasti místního šerifa a členů ochranky – bylo přibližně půl sedmé ráno.

Už první věta textu dopisu osvětlila mnohé: „Tohle zařízení je bomba.“

Pak následovalo popisné varování vedení hotelu a pyrotechnikům.

„Nepokoušejte se s bombou pohnout ani ji naklonit. Mechanismus ovládající roznětky ji odpálí při pohybu menším než 0,01 stupně Richterovy škály. Nepokoušejte se bombu zaplavit ani naplnit plynem. Je vybavena plovákovým spínačem a spínačem reagujícím na atmosférický tlak, oba jsou připojeny k roznětkám. Nepokoušejte se zařízení rozebrat. I šrouby s plochou hlavou jsou spojeny se spouštěcím mechanismem a pootočení o pouhou čtvrtinu až tři čtvrtiny otáčky okamžitě způsobí výbuch. Jinými slovy: tato bomba je tak citlivá, že ji odpálí sebemenší pohyb uvnitř i vně zařízení.“



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Zlověstná kovová bedna. FBI před půl tunou dynamitu kasino neochránila

Řízený odpal se nepovedl. Z kasina nezbylo nic.

Byla to podivná kovová bedna. V srpnu 1980 ji objevili zaměstnanci kasina u Lake Tahoe. Brzy se ukázalo, že je to jedna z nejsofistikovanějších bomb, jaké kdy byly ve Spojených státech sestrojeny....

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