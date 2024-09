Bolesti zad se dá vyhnout. Jednoduše a účinně, zjistil výzkum

Nehýbat se je při a po bolesti zad instinktivní reakce, ale mylná. A procházky mohou být cestou, jak se chybě vyhnout.

Práce vydaná v prestižním magazínu The Lancet je první svého druhu, je premiérovou randomizovanou kontrolní studií. Pouští se přitom do palčivého problému – a rozšířeného. Podle listu The Guardian trápí bolest dolních zad na osm set milion lidí, z toho sedmdesáti procentům se do jednoho roku vrátí, jak zjistila studie z roku 2019.

Velká většina výzkumů se přitom dosud věnovala léčbě oněch bolestivých epizod, ne prevenci, líčí Mark Hancock z Macquyrie University v australském Sydney. Se svým týmem se proto rozhodl prověřit, jak napomoci právě tomu, aby se problémy nevracely jako bumerang.

K ruce si kolektiv vzal 701 lidí, průměrně jim bylo čtyřiapadesát let. V době pokusu prošli všichni nedávnými problémy s bolestí zad, trvaly zhruba čtyři až pět dní, všechny zúčastněné však potíže trápily chronicky, opakovaně, v průměru se doznali k třiatřiceti bolestivým epizodám za dosavadní život. Co se týče tělesného cvičení, všichni byli tabula rasa, nikdo se programově nevěnoval žádné fyzické aktivitě.

Výzkumný tým je rozdělil do dvou skupin, první nechal vlastně ladem, nepředepsal jí žádný úkol. Její účastníci a účastnice jednoduše čekali, zda se jim bolest opět vrátí. Jak autorský tým studie kriticky připomíná ve svém článku na serveru The Conversation, právě tak obvykle lékaři pacienty po zbavení bolesti vypouštějí, bez poučení, vysvětlení mechanismu vzniku bolesti a bez doporučení pro prevenci. Druhé družstvo zadání mělo. Výzkum trval po tři roky, cílem bylo zjistit, zda se recept osvědčí a druhá skupina se opakování bolesti zad vyhne.

Vědecký kolektiv přitom věděl, po jakém prostředku pro otestování prevence bolesti sáhnout. Mnohé studie totiž již předtím naznačily, že před bolestí zad dovede chránit pohyb. Australský výzkum si pak jako kandidáta na prevenci bolesti zad vybral prostou chůzi. Nevyžaduje nákladné pomůcky ani nástroje, nevolá po členství ve cvičebním klubu. Své testovací skupině předepsal právě procházky.