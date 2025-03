Skákali z jedenáctého patra a hořeli. Muž „jen tak“ upálil svou rodinu včetně dětí

Mladá žena z Bohumína si chtěla 8. srpna 2020 pořádně užít oslavu svých třicetin. Společnost jí proto dělali prakticky všichni její blízcí, v čele s jejím devítiletým synem a rovněž třicetiletým partnerem – chvíle, kdy si před oltářem řeknou své ano, měla být otázkou nejbližší doby. Pozvání dostala také ženina sestra v osmém měsíci těhotenství a její přítel. O rozpustilou a veskrze milou atmosféru se staralo ještě několik dalších dětí.

Chybět nemohla ani matka jubilantčina milého. Dříve bydlela se svým manželem, padesátníkem Zdeňkem Konopkou, ale jejich vztah získával další a další trhliny. „Často ji bil, když byl opilý. Nikam ji nepouštěl. Dokonce ji měl zavřít do sklepa a nechat ji tam přes noc. Úplně ji týral,“ nechala se slyšet žena, která manželský pár dobře znala. „Syn s partnerkou se jí snažili pomoct, ona jim ale říkala, že by to bylo ještě horší. Pak si ale uvědomila, že už to nejde vydržet, a rozhodla se od něj utéct a šla bydlet k synovi,“ dodala.