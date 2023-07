Půlku bdělého života probloumáme. Je to prospěšné i nezdravé

Sex nedává na bloumání prostor. Práce ano

Sprchování se svědčí kreativitě. A není to mýtus, nabízí monotónní aktivitu, při níž se naše mysl vydává na výlet, potvrzují studie.

Je to častější, než se zdá. Naše mysl bloumá po sedmačtyřicet procent našeho bdělého stavu. Ano, téměř polovinu doby, kdy nespíme, se naše mysl zabývá něčím, co až tak nesouvisí s činností, které se věnujeme v reálné době a reálném místě, teď a tady. Toulá se, poletuje.

Nejméně si ke svým výletům troufá při sexu, dopřává si jich jen v deseti procentech, zjistil pionýrský výzkum z roku 2010. Matthew Killingsworth a Daniel Gilbert při něm s pomocí mobilní aplikace zkoumali, co lidé zažívají v různých okamžicích všedního dne, při rozličných aktivitách. Sex dopřával myšlenkovému bloudění nejméně prostoru, erotické potěšení a snaha o něj zaměstnávají naše vnímání tak intenzivně, že od nich naše pozornost neodbíhá. Podobně na tom byla docela jiná aktivita – modlení se.

Nejvíc naopak toulání mysli svědčí rutinní externí činnosti, které vedou k potulování se mysli v pětašedesáti procentech svého trvání, shrnul magazín Smithsonian. Žebříček činností, které k toulání se mysli vyzývaly, vedla práce a sprchování se.

Postávání pod sprchou studie milují nejvíc, kontext myšlenkového toulání totiž ilustruje nejsdělněji. Je repetitivní činností, nedopřává mozku příliš stimulací. Je to aktivita, která nevyžaduje příliš koncentrace. Dá se zvládat téměř bezmyšlenkovitě. Jenže to neznamená, že by kvůli tomu byla naše mysl prázdná. Když už jí snížením svého soustředění se nabídneme volný prostor, využije ho. Mozek se dostává do módu, kdy si začíná levitovat podle svého.

Co se s ním vlastně děje, proč a zda to je přínosné nebo naopak škodlivé pro naši duševní nebo kognitivní kondici, o to se věda začala starat překvapivě nedávno.