Šokující justice. Vraždili, vsadili na bizarní obhajobu a uspěli

Radomír Dohnal
V jedné kauze mohly za vraždy nezdravé, přespříliš sladké tyčinky, dalo by se s nadsázkou shrnout. V jiném jako by vraždila noční můra. V dalším měl sice milionář mrtvého muže naporcovat, ale z vraždy se vykroutil. Seznamte se s kauzami, kdy uspěla bizarní obhajoba.
S rukama od krve, svobodný

Vražedná zbraň. To s ní Robert Durst, na snímku, zabil Williama Morrise. V případu, v němž uspěl s drzou obhajobou.

Neobytný pocit, že spravedlnost platí jen pro někoho a bohatým se spíš vyhýbá. Přesně onen dojem vzbuzoval případ z texaského Galvestonu. Obviněným tu byl jistý Robert Durst, podivínský dědic majetků někdejšího newyorského realitního impéria.

UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Blackův řidičský průkaz. Durst ho používal.
Pytel s hrůzným obsahem. I toto foto je v policejních archivech k případu vraždy Williama Morrise.
Osoba, která nebyla veřejnosti ani policii neznámá. Už před devatenácti lety byl podezřelý ze zmizení své první manželky. A v roce 2000 pak ze zmizení své přítelkyně. Takže když v roce 2001 zmizel jeho soused Morris Black, s nímž Durst vedl osobní spory, vyšetřovatelé ho nenechali stranou.

Důkazy nalezené v jeho nemovitosti, krevní skvrny na podlaze v garáži a stopy krve na různém nářadí vykreslovaly docela přesvědčivý obraz viny. Durst se ostatně pokusil po zaplacení astronomické kauce zmizet. Neúspěšně.

Obhajoba, kterou pak se svými právníky zformoval, se zdála být vzhledem k situaci hodně troufalá.

Durst tvrdil, že Morrise Blacka nezavraždil. Prohlašoval, že ho zabil v sebeobraně. Soused za ním prý přišel s nabitou zbraní, vyhrožoval mu. O zbraň se pak přetahovali a došlo ke smrtícímu výstřelu. Mrtvé tělo poté skutečně rozkrájel a naporcoval s využitím nejrůznějších nástrojů a jeho kusy naházel do Galvestonského zálivu. Nebyl to prý však promyšlený záměr, jen panický čin muže, který se obával, že jeho výpovědi o sebeobraně vzhledem k jeho podezřelé minulosti – minulým podezřením ze zmizení manželky a přítelkyně – nikdo neuvěří.

Obžaloba nemohla doložit opak. A přestože se Durst přiznal k zmrzačení těla a jeho likvidaci, měl krev na rukou, porotou byl osvobozen z vraždy. Shledali ho vinným pouze z porušení kauce a manipulace s důkazy. Za to si odpykal krátký trest.

Tím výhružněji proto zněla slova jednoho z detektivů: „Bylo vidět, že ten člověk věděl, co dělá, a že to nebylo poprvé. Tělo bylo dokonale rozřezané, věděl přesně, jaké nástroje použít na kosti a jaké na svalovinu. Vypadalo to, že to nedělal poprvé.“



