Saský král Lothar III., „nadmut velikou pýchou a lakotou po penězích, též zlobou a ničemností, táhl se svým vojskem proti Čechům a dorazil k hradu jménem Chlumec. Tam kníže Soběslav s pomocí Boží a se svou družinou pobil pět set jejich šlechticů, štítonoše v to nečítaje.“ Tak popisuje slavné vítězství dobový letopis tzv. kanovníka vyšehradského, který pochvalně dodává: „A v tak veliké bitvě zahynuli jen tři Slované. Králi pak saskému s ostatními Soběslav odpustil a propustil ho v pokoji.“
Pro mnoho Sasů se ale bitva u Chlumce stala noční můrou na řadu desetiletí.