Od boha k autorce eroticko-satanistických knih. Španělský biskup šokoval

„Jeho jmenování bylo překvapením a jeho odchod je také překvapením,“ shrnul biskupskou dráhu Xaviera Novella farář Fermí Manteca z Torà v Leidě v listu El País. Inventura je to lakonická a pravdivá. Ale přece jen přespříliš mlčenlivá a církevně tajnůstkářská. Vynechává totiž to nejpodstatnější: co se odehrálo mezitím. A odehrálo se toho hodně.

I proto se bezprecedentní příběh jednoho z nejmladších biskupů v Evropě řeší i na stránkách světových médií. Španělská diecéze Solsona, kde se ona historie psala, je sice naprosto okrajová a bezvýznamná, ale výrazná, charismatická a vyhraněná postava biskupa Novella v ní dělala nepřehlédnutelné věci.