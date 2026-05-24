Slituj se nade mnú jako otec nad svým dietětem, žadonila Perchta v listě, který poslala po svatbě domů. „Rozpomeň se na to, milý pane, žeť jsem se z své vuole nevdávala. I volámť a žádámť pomoci,“ prosila svého otce, jednoho z nejmocnějších šlechticů českého království své doby Oldřicha z Rožmberka. „Rozpomeniž se, milý pane, nad svú vlastní krví pro božie milosrdenstvie!“
Perchtin otec slíbil Lichtenštejnům na tehdejší dobu obrovské věno ve výši 60 000 grošů. Jen pro představu, v 15. století to byla roční mzda více než stovky tesařských mistrů nebo dvou stovek pacholků.