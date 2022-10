Nejbělejší barva světa může chránit planetu. Umí vracet teplo do vesmíru

„Klimatizační zařízení dokážou ochlazovat dům, jenže teplo zevnitř jen přesouvají ven. Stále tak zůstává ve městě, na planetě,“ vysvětlil inženýr Xiullin Ruan magazínu Smithsonian, „Naše barva nepotřebuje energetický zdroj, především však teplo posílá do kosmu. Nezůstává na zeměkouli, pomáhá jí tak ochlazovat se a dokáže zastavovat trend oteplování se.“

Kde ji můžeme koupit?

Barva vyvinutá na univerzitě Purdue se chlubí očividnými přednostmi. Zatímco komerční barvy absorbují deset až dvacet procent slunečního světla, a tedy i tepla, novinka pouze 1,9 procenta. Ty nejefektivnější bílé barvy na trhu dokážou odrazit jen osmdesát až devadesát procent slunečních paprsků, univerzitní vynález 97,9 procenta. Infračervené teplo vysílá zpět, pryč od povrchu.

Chlubí se ochlazovací silou 113 wattů na čtvereční metr. Zdobí-li střechu o zhruba sto metrech čtverečních, znamená to ochlazování silou deseti kilowattů, což je mocnější efekt, než kterým se může pyšnit většina rezidenčních klimatizací.

Testování za slunečních dní a poledních hodin na střeše univerzitní budovy v Indianě prokázalo, že barva držela teplotu o osm stupňů studenější než okolní prostředí. V noci o devatenáct. Jak to dokáže? „Naše barva ztrácí víc tepla, než absorbuje. To je opravdu vzrušující. Pod slunečními paprsky se ochlazuje pod okolní teplotu,“ vyložil Ruan.

Běžně prodávané barvy totiž dokážou odrážet jisté druhy slunečního záření, jenže absorbují ultrafialové. Proto se povrch i tak zahřívá. „Komerční bílé barvy jsou studenější než jiné, tmavé, ale pořád jsou teplejší než okolní teploty,“ odtušil Ruan. Předností barvy, kterou se svým týmem vynalezl, je fakt, že ultrafialové záření odráží, nepohlcuje.

Vývoj obnášel testování více než stovky látek, než se zaměřil na síran barnatý, který UV záření dokáže vzdorovat. Jenže nejen to, vědci ho použili ve vysokých koncentracích a v částicích o různých velikostech. „Zjistili jsme, že když v barvě použijete odlišné velikosti částic, každá z nich pak dokáže rozkládat a odrážet jiné vlnové délky, takže dohromady zvládnou odrážet celé spektrum vlnových délek slunečního záření,“ vysvětlil Ruan.

Bílá ochlazuje, ale najít tu, která to umí nejefektivněji, je věda.

Barva univerzitního týmu sklidila velký ohlas. Nejenže si vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů, nejenže si našla cestu do televizí, oslovila též firmy, státní agentury. „Kontaktovala mě celá řada subjektů, od výrobců raket přes architekty po výrobce oděvů a obuvi,“ říká v tiskové zprávě Ruan. Zajímaly je prý dvě otázky: kde se dá koupit a zda by účinná vrstva barvy mohla být tenčí.

Šetří peněženku i Zemi

Zadání jeho tým dokázal splnit. Dospěl ke složení, které je pórovitější, obsahuje větší vzduchové kapsy, takže je o osmdesát procent lehčí než původní verze. „Tato lehčí verze otevírá dveře k pestrému použití,“ cituje magazín Smithsonian dalšího člena vývojového týmu George Chiu.

Velkou výhodou pionýrské bílé barvy je, že pro ochlazování nepotřebuje energii – a že teplo posílá pryč od Země. „Barva šetří výdaje na elektřinu a zároveň chrání Zemi,“ říká jeden ze členů týmu Xiangyu Li.

„Používání této barvy pomáhá ochlazovat povrch věcí a významně redukovat potřebu používat klimatizaci. To nejenže šetří peníze, ale zmenšuje energetickou spotřebu, což redukuje emise skleníkových plynů. A na rozdíl od jiných ochlazovacích metod barva vyzařuje všechno teplo do vesmíru, což bezprostředně ochlazuje celou naši planetu,“ shrnuje Ruan.