náhledy
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5. července 1946. Učarovávají mu dodnes. Skví se v nich i modelka Daphne Joy.
Autor: Profimedia.cz
Staly se symbolem svobody, volnosti, ženskosti, smyslnosti. (Modelka Lindsey Pelasová)
Autor: Profimedia.cz
Jenže měly též renomé skandálnosti. (A pořád je lze zmenšovat, na snímku modelka Charlotte McKinney.)
Autor: Profimedia.cz
O svoje místo musely bojovat. Měly však silné, působivé zastání v podobě svých stoupenkyň, nositelek. Najdeme mezi nimi i Heidi Klumovou.
Autor: Profimedia.cz
Fotkami si bikiny připomeneme skrz Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Pamelu Anderson, Halle Berry, Salmu Hayek… Toto je Carrie Fisher jako princezna Leia v Hvězdných válkách.
Autor: Profimedia.cz
Nejprve však shrneme jejich moderní dějiny. Jsou trochu krkolomné. (Na fotografii modelka Maya Jama)
Autor: Profimedia.cz
Bikiny proslavila 5. července 1946 tato žena, Micheline Bernardini. Byla striptérkou. Běžnou modelku autor plavek Louis Réard pro představení svých bikin nesehnal. Pojmenoval je podle atolu Bikini, kde se jen pár dnů předtím odehrál test jaderného výbuchu.
Autor: Profimedia.cz
Striktně vzato Réardovy bikiny nebyly tak úplně prvními moderními dvoudílnými plavkami. V květnu 1946 ho předběhl návrhář Jacques Heim. Oba modely se však lišily důležitým detailem: Réardovy bikiny odhalovaly pupík.
Autor: Getty Images
Skandál! Šok! (Na fotce je odvážná modelka a herečka Barbara Freckingová, v bikinách již v roce 1950.)
Autor: Profimedia.cz
Nastal souboj jako z filmu. Návrhář Heim nechal ve své reklamní kampani kreslit letadla na oblohu nad středomořskými resorty nápis „nejmenší plavky na světě“.
Autor: Profimedia.cz
Réard, profesí strojní inženýr, který vedl obchod se spodním prádlem své matky, vyslal na oblohu nad Francouzskou Riviérou letadla, aby na nebe sázela slogan „menší než nejmenší plavky na světě“.
Autor: Profimedia.cz
Réardovy bikiny daly novým plavkám jméno, ale Heimův model se zabydlel na plážích jako první. Byl střízlivější.
Autor: Profimedia.cz
Réard (na snímku) však nemínil ze své sporé verze ustoupit. Plavky, které se nedají provléct skrz svatební prsten, nejsou skutečné bikiny, hlásal. Jeho miniplavky narazily na konzervativní odpor.
Autor: Profimedia.cz
Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i Austrálii. I v několika amerických státech.
Autor: Profimedia.cz
Když si pořadatelé první světové soutěže krásy troufli v roce 1951 korunovat v bikinách první královnu Kiki Hakanssonovou (na snímku), odsoudil to samotný papež Pius XII. Bikiny prohlásil za hříšné.
Autor: Profimedia.cz
„S takzvanými bikinami není třeba ztrácet slova. Je koneckonců nemyslitelné, že by si slušná dívka takovou věc oblékla,“ psal ještě v roce 1957 německý časopis Moderní dívka. (Na snímku Marisa Allasio, kolem roku 1956)
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Podle historika módy Kevina Jonese bikiny předběhly dobu o nějakých patnáct, dvacet let. „Malý kousek ničeho“ se na plážích odvážil nosit jen ženský předvoj. Evropské ženy z vyšších tříd.
Autor: Profimedia.cz
Zápas o bikiny měl svoje zásadní momenty. Jedním byl film s Brigitte Bardotovou s názvem Manina, dívka v bikinách z roku 1952.
Autor: Profimedia.cz
Alibi dala bikinám i izraelská modelka Daliah Lavi v Rio de Janeiru v roce 1959 (i když toto její foto je až z roku 1963).
Autor: ČTK
V roce 1960 popularitu bikin podpořil song s hravým názvem Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini. Opěvoval tečkované bikiny.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1962 přišla jedna z nejikoničtějších póz v bikinách. Bond Girl Ursuly Andressové
Autor: Profimedia.cz
Originální, pravěkou verzi bikin, a naprosto sexy, do filmu vnesla Raquel Welchová v Milionu let před Kristem.
Autor: Profimedia.cz
S bikinami je spojená Salma Hayek, její Instagram je jich plný, tato fotka je z roku 2024.
Autor: Profimedia.cz
„Jsou spojeny se skandálem, a proto také přežily,“ míní. Provokativnost postavy Lolity v podání Sue Lyon ve filmu Stanleye Kubricka z roku 1962 podtrhly i bikiny.
Autor: ČTK
Trvající lesk bikin dosvědčila v roce 2014 ve snímku Jedna za všechny Kate Uptonová.
Autor: Profimedia.cz
Historie ženského oděvu ve stylu bikin je samozřejmě starší, sahá do starořímské doby. Tu moderní však začala psát paní Micheline Bernardini. Bikinám zůstala věrná do svých pozdních let.
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