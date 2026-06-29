Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné
OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...
Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah
Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...
Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou
Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první...
Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....
Mumie bez očí v komoře. Zohavená mrtvola dovedla policii k vrahům dvou stopařek
Divoké devadesátky... Zatímco pro řadu lidí je „popřevratová“ dekáda spojená se sladkou vůní svobody, jiní ji využili ke zbohatnutí ne právě legálním způsobem. A mnozí toto období bez mantinelů ani...
Nejen gondoly. Benátské mosty byly dějišti brutálních bitek
Místo konání: benátské mosty. Účastníci: konkurenční klany. Cíl: namlátit protivníkům a naházet je do kanálu dole. Výsledek: zranění, jenže někdy i mrtví. Války na mostech nabízejí docela jinou tvář...
Popáleniny? „Osvědčené“ babské rady jsou největší problém, říká Marek Dvořák
Myslet na vlastní limity, nepodceňovat vodu, alkohol, únavu ani horko. To vám poradí, když se ho zeptáte, jak se s ním v létě ve vrtulníku nepotkat. Marek Dvořák už roky působí jako lékař letecké...
Maso jen pro muže. Po deset tisíc let evropské talíře servírovaly nerovnost
Jídlo v dějinách odráželo společenský status. Chudé vrstvy jedly luštěniny, obilí, maso bylo hlavně pro bohaté. A pro muže. Unikátní výzkum dokládá, že to platilo pro všechny epochy. Nerovnost podle...
Můžete si vzít nebožtíka. Vodní apokalypsa změnila francouzské právo
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Messi, nebo Ronaldo? Skromnost, ego? Volíme mezi nimi i podle svých hodnot
Je to jedna z nejvášnivějších fotbalových, a vůbec sportovních debat. Tichý génius, nebo atletická mašina? Jenže do volby mezi Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem nepromlouvají jen naše preference...
OBRAZEM: Sex-appeal, zářící oči. Ale Hemingwayova vnučka měla i svoje démony
Měla sex-appeal i charisma. Do světa módy vtrhla okouzlující blondýnka spontánně, s živelnou přirozeností. Byla první modelkou s milionovou smlouvou. Byla ideálem. Jenže očekávání, ambice byly příliš...
Pověsili nevinného. Ke katovi ho poslal hlavní svědek obžaloby, sériový vrah
Nešťastný život ukončila státní justice. Nemilosrdně, popravou. A nespravedlivě. Jen tři roky poté, co nechal britský soud pověsit celoživotního nešťastníka Timothyho Evanse, zjistil, že jeho ženu a...
OBRAZEM: Narco-krásky. Miss a modelky končí jako mafiánské princezny
Byly ozdobou ženské krásy, staly se z nich ozdoby brutálních předáků latinskoamerických drogových kartelů. Nejen to, dokonce jejich velitelky, šéfky. Chopily se zbraní, pašování, účetnictví. Projděte...
Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou
Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první...
Atentáty v regálech a automatech: proč už mají léky bezpečnostní uzávěry
Porušit víčko nebo obal a vstrčit do něj něco, co tam nepatří. A dál? Počkat si na první známky paniky v médiích, začít vydírat výrobce. Tak vypadá standardní plán zločinců, kteří manipulují...