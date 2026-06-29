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Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné

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Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou...

Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5. července 1946. Učarovávají mu dodnes. Skví se v nich i modelka Daphne Joy. | foto: Profimedia.cz

Staly se symbolem svobody, volnosti, ženskosti, smyslnosti. (Modelka Lindsey...
Jenže měly též renomé skandálnosti. (A pořád je lze zmenšovat, na snímku...
Byly zakazované, odmítané. Předběhly dobu. (Na fotce Emily Ratajkowski)
O svoje místo musely bojovat. Měly však silné, působivé zastání v podobě svých...
36 fotografií
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5. července 1946. Učarovávají mu dodnes. Skví se v nich i modelka Daphne Joy.

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Témata: papež, oblečení

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