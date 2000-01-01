náhledy
Nový? Vůbec ne. Ten recept je vlastně starý dvě tisíciletí. Přesto je takzvaná biblická dieta horkou novinkou. Šíří se jako virální zdravotní trend, který nahrazuje ultrazpracované moderní potraviny těmi starověkými. Tradičními surovinami a pochutinami, zmíněnými v Knize knih. Dobrou chuť? Amen!
Autor: Profimedia.cz
Dietetický model, který by byl mezi celebritami populární před deseti lety, je dnes už nejspíš totálně „out“. Móda zdravé výživy je nesmírně dynamickým odvětvím, které se rádo upisuje novým trendům.
Autor: Profimedia.cz
Při hledání dietetických novinek se však nemusíte upínat jen k budoucnosti. I minulost nabízí inspiraci. Nemusíte jíst jen „raw“ jako pračlověk.
Autor: Profimedia.cz
Sáhnout můžete po receptu kodifikovanému přímo v Písmu svatém. Takové zdravé pochutnání je jistě už ze svého principu milé člověku i Bohu. Konejte dobro svému tělu! Jak v nebi, tak i na zemi.
Autor: Profimedia.cz
Že vám Starý a Nový zákon přijdou jako kapitoly z knihy, která je o všem možném, jen ne o zdravé výživě? Krutě se pletete. Komercionalizovat lze všechno. I přeslavnou Knihu knih a z ní údajně odvozenou dietu.
Autor: Profimedia.cz
Bible by, pohledem některých současných trendsetterů, klidně mohla nést podtitul „Návod na život“. A novodobí kazatelé zdravého životního stylu z toho těží. Předkládají světu, že kniha nepochybně božské produkce se na svých stránkách vyjadřuje i ke správnému stravování.
Autor: Profimedia.cz
Stoupenci „biblické diety“ konzumují pouze specifické „čisté“ maso, ovoce a obiloviny, aby napodobili tradiční předindustriální životní styl. A samozřejmě, aby se tím vyhnuli moderním ultrazpracovaným potravinám.
Autor: Profimedia.cz
Jíst biblicky, to znamená zříci se pokušení smažených, mastných a přeslazených pochoutek. Biblický dietní přístup se zaměřuje na návrat k přirozeným potravinám a zároveň na vztah člověka k jídlu, který je založený na víře.
Autor: ČTK
Maso? Ano, v pořádku. Jen pozor, „biblická dieta“ předjímá konzumaci masa výhradně čistého. Jaké že to je? Zastánci zbožné diety si ho definují podle pokynů sepsaných v knize Leviticus.
Autor: Profimedia.cz
V Levitiku jasně stojí (11:3): „Smíš jíst každé zvíře, které má rozdělené kopyto a přežvykuje.“ Pochutnat si tedy můžete na skotu, volech, ovcích, kozách, jelenech (a dokonce i na exotickém mase gazel a antilop).
Autor: Profimedia.cz
Stranou ale musíte nechat maso nečisté: vepřové, zaječí. Nebo třeba velbloudí. Platí to i na plody moře: je povolena konzumace jen těch tvorů, jejichž tělo je s ploutvemi a je pokryté šupinami. Korýši jsou tedy zapovězení. Na opeřencích si pochutnat můžete, jen s výjimkou ptáků mrchožravých.
Autor: Profimedia.cz
Čím to zapít? Na tom zase tolik nesejde, pokud se přidržíte toho, co stojí v Prvním listu Korintským (10:31): „Ať jíte, pijete nebo cokoli děláte, všechno čiňte k Boží slávě.“
Autor: Profimedia.cz
Ze zadání „biblické diety“ plyne silný akcent na „Sedm druhů Svaté země“, tedy na pšenici, ječmen, hrozny, fíky, granátová jablka, olivy a med.
Autor: Profimedia.cz
Ze zmíněných poživatin často plynou nejrůznější influencery doporučované „regenerační protokoly“. Například kombinace fíků a medu vám má vypomoci vyladit žaludek po přechodu na „biblickou kuchyni“. Další vám pomohou v boji proti zánětům či při léčbě nadýmání.
Autor: Profimedia.cz
V popisu doporučených receptů se často repetitivně opakují kombinace kváskového chleba, mléka, luštěnin, čerstvého a sušeného ovoce, potažmo silných domácích vývarů z kostí.
Autor: Profimedia.cz
„Mnoho moderních potravin je podrobeno zpracovatelským technikám, které v biblických dobách neexistovaly, a právě tyto techniky mohou způsobit spoustu zánětů a zdravotních problémů,“ hlásá „biblická dieta“.
Autor: Profimedia.cz
Naopak se doporučuje konzumace méně zpracovaných potravin, těch s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny – jako tomu bylo v Bibli – tedy jehněčího, hovězího, neškrobové zeleniny, ovoce a některých olejů. Má vás udržet déle syté a vyrovnává vám hladinu cukru v krvi.
Autor: Profimedia.cz
Hřích prý vstoupil na svět skrze jídlo, zmiňují bibličtí dietáři v odkazu na Genesis, Knihu stvoření a na zápletku Evy a Adama s jablkem. Prý to neznamená, že by jídlo bylo zlem. Jídlo není nepřítel. Ale je to to, co nepřítel používá k manipulaci, prezentování falešné víry.
Autor: Profimedia.cz
Nesmíte si však nakládat „dva od každého druhu“. Biblická dieta počítá i s půsty. Ty se berou jako nedílná součást duchovního i fyzického očistného procesu.
Autor: Profimedia.cz