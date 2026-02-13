Uklouznete na náledí, srazí vás auto, sáhnete mokrou rukou do zásuvky, na noční ulici vás přepadne narkoman… „Od narození jsme odsouzeni k smrti,“ shrnul by to filozof. Nebo aspoň ke zranění, bolesti a utrpení, než se nám to všechno zahojí.
Rozumný člověk doufá v nejlepší, ale je připraven na nejhorší. Podvědomě věříme, že zrovna nám se nic nestane. Kolikrát v životě jste si ale zlomili nohu, spadli z kola nebo se spálili o kamna?
Někoho by mohlo napadnout implantovat každému občanu čip, aby úřady neustále věděly, kde se kdo z nás pohybuje.