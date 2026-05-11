Vezměme úplně jednoduchý příklad. Třeba údajný al-Chórezmího rok narození (důvěryhodné historické zdroje raději uvádějí „kolem roku 780“, na jeho pomníku ve městě Chiva je však číslovka 783). Budeme-li si chtít spočítat, před kolika lety přišel na svět, díky zápisu arabskými číslicemi, který máme už od první třídy základní školy pod kůží, dojdeme k číslu 1 243 za chvilku i po paměti. Ale zkuste si odečíst třeba latinský zápis DCCLXXXIII (rok jeho narození) od letošního roku MMXXVI. Budete v koncích.
Kromě principů algebry prosadil i rozšíření indo-arabských číslic, jež používá celý svět dodnes, a hlavně přehledné desítkové soustavy, včetně nuly.