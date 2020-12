Ďáblův trojúhelník: bermudská pověst fascinuje již 75 let

Měl to být běžný cvičný let, jakých americká armáda podnikla tisíce. Pátého prosince 1945 nasedlo na floridské základně čtrnáct mužů do pěti torpédových bombardérů Grumman TBF Avenger. „Zhoršuje se počasí a viditelnost,“ hlásil už krátce po startu velitel Charles Taylor. „Naše kompasy jako by se zbláznily…“