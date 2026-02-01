Belle z pekla zabíjela opuštěné muže i děti, nechala za sebou výhružné tajemství

Premium

Fotogalerie 14

Belle Gunnessová s dětmi. Philip (na klíně) je z manželství z Gunnessem, Myrtle a Lucy jí zůstaly po svazku se Sorensonem. Zda byly děti její vlastní, se neví. | foto: Getty Images

Autor:
Přes inzeráty lákala na svou bohatě zařízenou farmu opuštěné muže. Nabízela jim naplněný život ve dvou. Když jí dali, co měli, vraždila je. Jenže na příběhu Belly Gunnessové je výhružné především ještě něco jiného. Že se grandiózním činem, jemuž obětovala své tři děti, možná pohotově a dovedně vyhnula zatčení – aby vedla svůj vražedný byznys někde jinde.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

Začneme od konce. Přinesl ho 28. dubna 1908 požár. Velký, ničivý. Krásné, perfektně umístěné a bohaté farmě La Porte v Indianě přinesl zkázu. Když přijeli hasiči a policie, našli ostatky tří dětí majitelky farmy paní Belly Gunnessové. A ženské tělo. Bez hlavy.

Tím však měla odhalení jen začít. Vedla ke skandálu, který otřásl nejen Indianou, ale celou Amerikou. Farma se stala magnetem, kam se jezdily dívat davy, zástupy lidí. Na jejím pozemku totiž v jámách úřady objevily ostatky přinejmenším jedenácti těl.

Viděla a poznávala ji veřejnost, vybuzená hrůzným vražděním a otazníky, které za sebou vyšetřování nechávalo. Démon z La Porte, Pekelná princezna, Paní ze zámku smrti, Indianská lidožroudkyně, Belle z pekla, taková přízviska dostávala.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
titulek

Kožené rukavice jako zásadní důkaz vraždy. Vyvolávaly v něm sadistické touhy

ilustrační snímek

Znala ho od vidění. Když u ní zazvonil a požádal o trochu kávy, nepojala podezření a pozvala ho...

Vedl spořádaný život, zabíjel náhodně a metodicky. Sériový vrah Keyes potrápil FBI

Náhodnost byla jeho vzorcem, strategií. Stejně jako střídání vražedných metod....

Byl slušným občanem, ztělesněním nenápadnosti. Inovoval sériové vraždění, útoky si logisticky...

Poprava dvou agentů FBI beze svědků. Indiána udala labilní stařena, dostal doživotí

U věznice nedaleko Orlanda, odkud Leonarda Peltiera propustili, se shromáždila...

Indiánský aktivista Leonard Peltier se stal symbolem útlaku svého lidu. Muž odsouzený na doživotí...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Zbožný tatík vraždil jako ďábel. Zmizelé prostitutky dlouho nikdo nepohřešoval

Vrah Robert Lee Yates si aktuálně odpykává trest 408 let odnětí svobody ve...

Že se v pokojném a zbožném tatíkovi od rodiny skrýval ďábel, zjistila washingtonská policie až po...

Pásek z županu vražedným nástrojem zvrhlíka. Bratislavský škrtič působil paniku

ilustrační snímek

Srdce se mu rozbušilo, když spatřil, jak vychází z domu. Nečekal marně. Neviděla ho, šla rychlým...

Nejčtenější

Obří penis, drogy, vraždy. John Holmes byl králem porna i zpackaného života

Jeho jméno bylo na plakátech jako magnet. Byl protagonistou zlaté éry porna.

Žil život mizery. A byl to mizera. Lump s obřím penisem, slabou vůlí, bez hodnot. Feťák. Král porna, ikona americké zlaté éry sprostých filmů. Kriminálník, nakonec se zapletl do brutální masové...

Viagra pro ženy. Má podobu krému, funguje do patnácti minut

I ženy trápí sexuální dysfunkce. I jim může pomoci „viagra“.

Přichází třicet let po mužském přípravku, který přepsal dějiny boje pánů se sexuální dysfunkcí. Krém Dare To Play se na Viagru odkazuje. Obsahuje tentýž přípravek sildenafil. Ale uzpůsobený ženskému...

V Londýně vraždila pivní tsunami. A ukázala spravedlnost pro chudé a bohaté

Ulice slumu St GIles byly temné, špinavé. Jeho obyvatelstvo úřady přehlížely, s...

Byla ohromná, pustošila, zabíjela. Vyvalila se z bohatého, moderního londýnského pivovaru a mohla za ni chyba jeho managementu. Životy brala obrovská, pětimetrová pivní vlna o milionu litrů v...

Není možné, aby Masaryk nepil, byl v partě s Čapkovými, líčí znalec slavných putyk

Premium
Petr Sojka, redaktor magazínu Z metropole ČT a autor knižních příběhů...

Nejvěrnějšími štamgasty pražských putyk byli Jan Neruda, Jaroslav Hašek a Bohumil Hrabal. Alespoň to tvrdí Petr Sojka, autor knižních příběhů pohostinství a pivnic v hlavním městě. Obliba hospod, jež...

Vedl spořádaný život, zabíjel náhodně a metodicky. Sériový vrah Keyes potrápil FBI

Premium
Náhodnost byla jeho vzorcem, strategií. Stejně jako střídání vražedných metod....

Byl slušným občanem, ztělesněním nenápadnosti. Inovoval sériové vraždění, útoky si logisticky chystal i roky dopředu. Jinak však vraždil nahodile, oběti si vybíral až na místě. Náhodnost byla jeho...

Belle z pekla zabíjela opuštěné muže i děti, nechala za sebou výhružné tajemství

Premium
Belle Gunnessová s dětmi. Philip (na klíně) je z manželství z Gunnessem, Myrtle...

Přes inzeráty lákala na svou bohatě zařízenou farmu opuštěné muže. Nabízela jim naplněný život ve dvou. Když jí dali, co měli, vraždila je. Jenže na příběhu Belly Gunnessové je výhružné především...

1. února 2026

Kožené rukavice jako zásadní důkaz vraždy. Vyvolávaly v něm sadistické touhy

Premium
ilustrační snímek

Znala ho od vidění. Když u ní zazvonil a požádal o trochu kávy, nepojala podezření a pozvala ho dál. Vždyť byl od sousedů. Bydleli tady ve strašnickém činžáku jen pár let, a tak Dagmar M. neznala...

31. ledna 2026

Fritz Ritz: fotbal, tenis, studium, pivo. Němečtí zajatci měli v USA luxusní život

Premium
Mají na to právo. Nacističtí váleční zajatci hajlují v táboře...

Někde měli i bazény. Američané za války naivně věřili, že když se budou k zajatým Němcům chovat dobře, Němci to oplatí jejich zajatým vojákům. Tak si Němci žili jako v ozdravovně, přestože Amerika...

31. ledna 2026

Není možné, aby Masaryk nepil, byl v partě s Čapkovými, líčí znalec slavných putyk

Premium
Petr Sojka, redaktor magazínu Z metropole ČT a autor knižních příběhů...

Nejvěrnějšími štamgasty pražských putyk byli Jan Neruda, Jaroslav Hašek a Bohumil Hrabal. Alespoň to tvrdí Petr Sojka, autor knižních příběhů pohostinství a pivnic v hlavním městě. Obliba hospod, jež...

30. ledna 2026

V Londýně vraždila pivní tsunami. A ukázala spravedlnost pro chudé a bohaté

Ulice slumu St GIles byly temné, špinavé. Jeho obyvatelstvo úřady přehlížely, s...

Byla ohromná, pustošila, zabíjela. Vyvalila se z bohatého, moderního londýnského pivovaru a mohla za ni chyba jeho managementu. Životy brala obrovská, pětimetrová pivní vlna o milionu litrů v...

29. ledna 2026

Obří penis, drogy, vraždy. John Holmes byl králem porna i zpackaného života

Jeho jméno bylo na plakátech jako magnet. Byl protagonistou zlaté éry porna.

Žil život mizery. A byl to mizera. Lump s obřím penisem, slabou vůlí, bez hodnot. Feťák. Král porna, ikona americké zlaté éry sprostých filmů. Kriminálník, nakonec se zapletl do brutální masové...

28. ledna 2026

Příští superpotravina? Bambusové výhonky nejsou jen exotickou ingrediencí

Pandě chutná bambus syrový. Lidská kuchyně ho tepelně upravuje - a tělu...

Je nejrychleji rostoucí rostlinou na světě. Jenže bambus si nejspíš zaslouží superlativy ještě v jiném ohledu. První studie svého druhu totiž prověřila jeho přínosy pro lidské zdraví. Bambusové...

27. ledna 2026

Nevinný přehmat? Jak východoněmecký prezident zavinil v redakci deníku infarkt

Premium
Východoněmecký prezident Wilhelm Pieck, první a zároveň poslední prezident...

Říká se mu roztomile – tiskařský šotek. Způsobuje kuriózní chyby. Jenže tenhle škodolibý skřet mohl za totality některé lidi pracující v novinách naprosto zničit. Osobní zkušenost s tím má redaktor...

26. ledna 2026

Viagra pro ženy. Má podobu krému, funguje do patnácti minut

I ženy trápí sexuální dysfunkce. I jim může pomoci „viagra“.

Přichází třicet let po mužském přípravku, který přepsal dějiny boje pánů se sexuální dysfunkcí. Krém Dare To Play se na Viagru odkazuje. Obsahuje tentýž přípravek sildenafil. Ale uzpůsobený ženskému...

26. ledna 2026

Vedl spořádaný život, zabíjel náhodně a metodicky. Sériový vrah Keyes potrápil FBI

Premium
Náhodnost byla jeho vzorcem, strategií. Stejně jako střídání vražedných metod....

Byl slušným občanem, ztělesněním nenápadnosti. Inovoval sériové vraždění, útoky si logisticky chystal i roky dopředu. Jinak však vraždil nahodile, oběti si vybíral až na místě. Náhodnost byla jeho...

25. ledna 2026

Poprava dvou agentů FBI beze svědků. Indiána udala labilní stařena, dostal doživotí

Premium
U věznice nedaleko Orlanda, odkud Leonarda Peltiera propustili, se shromáždila...

Indiánský aktivista Leonard Peltier se stal symbolem útlaku svého lidu. Muž odsouzený na doživotí za vraždu dvou agentů FBI, kterou možná nespáchal, byl nedávno po téměř půl století propuštěn z...

24. ledna 2026

Sorry, že vás okupujeme: velmi zdvořilá britská invaze na Island

Premium
HMs Berwick. Odtud Britové řídili celou operaci.

Když se teď pořád mluví o okupaci Grónska, není od věci se podívat, jak se Britové jednou zrána za druhé světové vylodili na Islandu. Oznámili, že ho okupují, a hned se za to omluvili.

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.