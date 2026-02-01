Belle z pekla zabíjela opuštěné muže i děti, nechala za sebou výhružné tajemství

Začneme od konce. Přinesl ho 28. dubna 1908 požár. Velký, ničivý. Krásné, perfektně umístěné a bohaté farmě La Porte v Indianě přinesl zkázu. Když přijeli hasiči a policie, našli ostatky tří dětí majitelky farmy paní Belly Gunnessové. A ženské tělo. Bez hlavy.
Tím však měla odhalení jen začít. Vedla ke skandálu, který otřásl nejen Indianou, ale celou Amerikou. Farma se stala magnetem, kam se jezdily dívat davy, zástupy lidí. Na jejím pozemku totiž v jámách úřady objevily ostatky přinejmenším jedenácti těl.
Viděla a poznávala ji veřejnost, vybuzená hrůzným vražděním a otazníky, které za sebou vyšetřování nechávalo. Démon z La Porte, Pekelná princezna, Paní ze zámku smrti, Indianská lidožroudkyně, Belle z pekla, taková přízviska dostávala.