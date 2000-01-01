náhledy
Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo, kvůli starosti o utrpení palestinského lidu čelila výhrůžkám smrtí. Modelka a Bella Hadid slaví třicet let.
Autor: Getty Images
Výrazná, intenzivní, takové přívlastky ji charakterizují jako modelku. Architektonické držení těla, půvab založený na chladné dramatičnosti, image sfingy. A schopnost vytvořit moment.
Autor: Getty Images
Tato fotografie to dokumentuje docela výstižně. Zachycuje, jak módní událost vzniká. Na pařížskou přehlídku v září 2022 nastoupila na pódium téměř nahá.
Autor: Profimedia.cz
Šaty si na tělo nechala nastříkat. Ano, byla to událost. Nahota, technologie, avantgarda, přesto krása ve velmi klasickém stylu.
Autor: Profimedia.cz
Je úspěšná, dobyla titulní stránky všech mezinárodních prestižních magazínů, prochází se po molech nejikoničtějších módních přehlídek, ucházejí se o ni značky nejzvučnějších jmen, je jednou z nejlépe placených světových modelek.
Autor: Profimedia.cz
Je přesvědčivá, je vlivnou osobností, na Instagramu má přes 52 milionů sledujících. Umí zasáhnout do veřejné, politické debaty, umí zaujmout silné stanovisko – a ustát ho. I uprostřed útoků, dokonce výhrůžek, za cenu profesní újmy.
Autor: Profimedia.cz
Přesto je její příběh složitější. Měl své nejisté, stydlivé polohy, zažil předstírání, utíkání do stínu svého alter ega, byl prostoupený chvílemi vyčerpání.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se 9. října 1996, otec – bohatý realitní magnát palestinského původu, matka – někdejší nizozemská modelka. Ta nejvyšší společenská třída. Zajištěný život. Otevřené vyhlídky. Na snímku s matkou, bratrem Anwarem a sestrou Gigi
Autor: Profimedia.cz
Věnovala se jízdě na koni, fotografování: zájmy společenské elity. Na fotce se sestrou Gigi (vlevo)
Autor: Profimedia.cz
Jenže dospívání přineslo i traumata. Diagnostikovaná ADHD, anorexie, chronická lymská borelióza, která ji sužuje dodnes.
Autor: Getty Images
Po letech přiznala, že si z dospívání příliš nepamatuje. Proplouvala jím kvůli chorobě extrémně unavená, s poruchami příjmu potravy, ve čtrnácti začala kouřit balíček marlborek denně. „Měla jsem za to, že to tak mají prostě všechna děcka,“ líčila.
Autor: Getty Images
Do New Yorku odjela v roce 2014 z Kalifornie studovat fotografování, nechala se však zlákat do světa, v němž již zářila její starší sestra Gigi (vpravo).
Autor: Profimedia.cz
Ani Bella v něm nestála stranou příliš dlouho. Hned přišel kontrakt s IMG Models, přehlídky pro Victoria´s Secret, Bottega Veneta, pozvánky na mola v Londýně, Paříži.
Autor: Getty Images
Rok 2016 znamenal průlom: vešla mezi ty nejlepší, nejžádanější, nejobletovanější. Nemohla se cítit nejistěji a zmateněji! Dnes to přiznává, byla stydlivá, trpěla obsedantní kritikou vlastního těla, depresemi.
Autor: Getty Images
Nedovedla prý pochopit, co na ní lidé vidí. Nerozuměla tomu, proč o ní mluví, proč k ní vzhlíží, proč o ní vůbec ví.
Autor: Getty Images
„Po celé roky jsem před přehlídkami seděla na křeslech v maskérně, plakala jsem,“ ohlížela se po letech zpět. Líčila, jak se jí kostymérky, kadeřnice ptaly: „Ach, jsi v pořádku?“ Jenže když se začala rozpovídávat o tom, co ji trápí… byly už u další povrchní konverzace s jinou modelkou.
Autor: Profimedia.cz
Nikdo se o ni nezajímal. Přesněji řečeno, nikdo se nezajímal o to, co cítí. Jen o to, jak vypadá.
Autor: ČTK
Bylo to období malátnosti, ztracenosti. Byla ve středu zájmu, ale stejně opuštěná.
Autor: Getty Images
„Neměla jsem místo, kde bych mohla otevřeně mluvit o tom, s čím bojuji, kde by lidé naslouchali nebo mluvili o svých vlastních zápasech,“ přiznávala.
Autor: Profimedia.cz
Co její sestra Gigi (na fotce je vpravo)? Na rozdíl od ní prý byla Bella stydlivější, méně extrovertní. Mohla se o Gigi opřít, vždy jí prý mohla zavolat o radu.
Autor: Profimedia.cz
Jejich vztah je s ohledem na konkurenční prostředí modelingu a jistou osamělost jeho protagonistek snad až překvapivě harmonický. Gigi (vlevo) nabízela rady, šlo-li o konkrétní situaci, klienta, ale vyhýbala se tomu, být přehnaně ochranitelská. Věděla prý, že na nejdůležitější věci si sestra musí přijít sama.
Autor: Profimedia.cz
Bella Hadid si nakonec cestu našla. Skrze to, že od modelingu a své role v něm odstoupila, vysvětluje. Zjistila, že si v profesi a veřejném životě budovala sexy alter ego Belly Hadid – a že jí je na míle vzdálené.
Autor: Getty Images
„Na světě nejsem kvůli tomu, abych byla modelka,“ troufla si nakonec slavně shrnout. V onom výroku je uměřenost, zralost.
Autor: ČTK
I díky onomu nadhledu našla svou vlastní profesní polohu: trochu temnou, leckdy rezervovanou, ale i tak s dramatickým nábojem, mnohdy se vešel do minimalistického, úsporného výrazu.
Autor: Profimedia.cz
Její modelingové role, výrazy, převtělení jsou vědomé. Bývá označována jako studentka historie módy, zkoumá ji, sleduje její styly. A mnohdy je přenáší do současnosti.
Autor: Profimedia.cz
Jen modelkou však není a našla i silný pohled sama na sebe. I skrze své kořeny. Jejich evropská, západní část byla díky její matce modelce vždy vidět. Jejich palestinská strana však byla povětšinou přehlížena, uvedla.
Autor: ČTK
Někdy velmi bezcitně, jako například když s Gigi darovala peníze na uprchlíky z Ukrajiny a Palestiny. Pozornosti se dostalo jen zprávě o pomoci prvním z potřebných. Její podpora palestinských obětí války v Gaze byla médii povětšinou zamlčena. Proto, aby se jejich tragédie nepřipomínala, snad proto, aby jí její pomoc neublížila.
Autor: Getty Images
Samozřejmě ví, že by pro ni bylo jistě výhodnější, kdyby své palestinské kořeny (rodina jejího otce byla ze země vyhnána v roce 1948, linie rodu se má vinout až k Dahir al-Umarovi, vládci severní Palestiny z osmnáctého století) přecházela i ona sama. (Fotka je z roku 2018 z londýnské demonstrace proti rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele.)
Autor: Profimedia.cz
A nezastírá, že následky svého postoje mnohokrát pocítila: firmy jí vypovídaly kontrakty, opouštěli ji přátelé. V listu The New York Times si pravicová židovská organizace zaplatil inzerát, v němž Bellu, Gigi a zpěvačku Duo Lipa označila za nesvatou trojici antisemitismu.
Autor: Getty Images
Její postoje přitom vždy vycházely z odmítnutí nenávisti a terorismu, včetně toho, který řádil při útocích 7. října roku 2023, a násilí, včetně toho, které pustoší životy civilistů v Gaze nebo na Západním břehu. Antisemitismus explicitně odmítá.
Autor: Getty Images
I tak jí chodily výhrůžky smrtí, její telefonní číáslo se dostalo na veřejnost. Po její smrti volala i proválečná píseň izraelského hiphopového dua Ness&Stilla: stoupala v tamních žebříčcích, TikTok zaplavila videa, na nichž na nenávistný song tančí tamní generace Z. Neustoupila, oběti si naše mlčení nemohou dovolit, soudí.
Autor: Getty Images
Naučila se stanovit si hranice, líčí: kým již nebýt, na co nebrat zřetel, čeho nelitovat.
Autor: Getty Images
Není jen modelka. Nevěnuje se jen charitě a aktivismu. Okusila hereckou profesi, založila vlastní kosmetickou značku.
Autor: Getty Images
Ví však už, že nechce být „cool“ holka. Když se snažíte něčím, čím nejste, doplatíte na to, pochopila.
Autor: Getty Images