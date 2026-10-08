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Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii
Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...
Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí
Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...
Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír
Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...
OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách
Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....
Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let
Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...
Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let
Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...
Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla
Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...
Víru máme v genech. Proč bylo pro člověka evolučně výhodné vynalézt náboženství
Hlavním cílem přirozeného výběru v evoluci člověka bylo přežít. A kvůli přežití si také Homo cooperativus – člověk spolupracující – zřejmě vynalezl náboženství a morálku. Bylo to pro jeho geny prostě...
Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír
Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...
Skutečný trosečník Crusoe. Zachránil si život, žil pak ale čtyři roky sám na ostrově
Jmenoval se Alexander Selkirk, narodil se před 350 lety, a nebýt Daniela Defoea, nikdo by ho dnes asi neznal. Anglický spisovatel si půjčil jeho skutečný příběh, překřtil ho na Robinsona Crusoea a...
Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí
Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...
Národní ikony zblízka: Komenského podporoval otrokář, Hus byla přezdívka
Mají kamenné sochy, vznešené portréty a mnoho divadelních i filmových herců je ztvárnilo, jako by byli z mramoru. Občas jim pravda někdo vdechne trochu života na stránkách knih či v některé...
OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách
Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....
Bony, valuty, auta? Božena P. lstí okrádala o celé úspory, podvedla i invalidní příbuzné
Ten muž, který přišel onoho zářijového odpoledne roku 1970 na pražskou služebnu Veřejné bezpečnosti, se tvářil rozpačitě. Nemluvilo se mu lehce. Vrtěl se na židli, oči sklopené, když službu...
Pojištění proti uzdravení i ikonický jazyk. Jak si celebrity chrání své přednosti
Nohy, prsty, ale též ochlupení na hrudníku, šilhání, roztomilost. Projděte se světem bizarních pojištění slavných.
Zaklíněný na buřtu proti proudu. Reportér sjížděl na raftu vlny slalomového kanálu
Na konci jízdy musíte vysvobodit nohy, které máte pod válci. Jsou unavené a bolí v kloubech. Reportér Petr Vydra si na slalomovém kanále v pražské Troji zatrénoval s posádkou úspěšného Rafting klubu....
Dožeňte to o víkendu. Vyspávání může prospět zdraví, vysvětluje studie
Dopřát si o víkendu více spánku není důvod k výčitkám. Naopak, pokud si přispíme, může to prospět našemu zdraví. Studie naznačuje jak a upřesňuje, zda to znamená vyspávat do oběda.