Je to tradice. Drsná tradice. Krkolomná, nebezpečná, leckdy láme kosti. Nahoře na kopci se pustí dolů kulatý sýr. Za ním se vrhnou soutěžící, aby ho lapili. Devadesát metrů dolů zdolávají nechtěnými přemety, kotrmelci, hrozivými pády. Z anglického kopce Cooper´s Hill se od roku 2010 pádí jen neoficiálně, úřady ho kvůli zraněním zapověděly. Sýr se však honí dál.
Předešleme rovnou, nikdo ho nechytí. Cestou z kopce dolů totiž nabere rychlost přes sto kilometrů v hodině.
Celý běh je spíše v uvozovkách. Je to spíše řetězec pádů, šílený tanec, lidé se kutálejí, nadskakují.
Šílenost má ovšem v Gloucestershire dlouhatánskou tradici, ta ověření, doložená sahá do roku 1836.
Podle některých výkladů může mít pohanské kořeny, kdy hořící dřevěné a slaměné kolo symbolizovalo životní koloběh a mělo podpořit dobrou úrodu. Později ho nahradil kulatý sýr jako symbol slunce.
Podle jiných teorií tradice vychází z římských oslav. Podle dalších sloužila k potvrzení občiny, půdy ve společném vlastnictví.
V roce 2010 se přestal pořádat oficiálně. Kvůli bezpečnosti, za každý ročník platí soutěžící zlomeninami, vykloubenými rameny, otřesy mozku.
Riskantní závod však oficiální distanc o život nepřipravil. Tradice žije dál. Neoficiálně
„Samozřejmě potřebujete být rychlí, ale obecně je lepší, když si zachováte kontrolu, než když se začnete řítit střemhlav,“ popisuje Chris Anderson. Je to muž v modrém triku, v první řadě.
Navzdory riziku se na trať vydávají muži, ženy. A samozřejmě kulatý sýr Double Gloucester. To je on. Váží tři až čtyři kilogramy.
