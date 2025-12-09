Naplácejte mi, prosí šéf po nocích. Věda zkoumala vztah rolí v BDSM k životu

Autor:
Jsou to stereotypně tradované kontrasty. Především obraz vysokého manažera, který si moc a odpovědnost v práci kompenzuje submisivní podřízeností domině, je ikonický. Aktuální studie zjišťovala i to, zda sedí. Zkoumala vztah mezi dominancí a submisivitou v sexu a postavením ve vztahu obecně a ve společnosti.
Část 1/4

Jak souvisí role v BDSM sexu s životem mimo něj? I tím se věda zabývá.

Práce českého autorského týmu připomíná, jak komplexním fenoménem oblast BDSM, která osciluje mezi podřízeností a dominancí, masochismem a sadismem, svazováním a výcvikem, je. Pohrává si s mocenskou dynamikou, bolestí, má sexuální dimenzi.

Jak se však BDSM odkazuje k životu mimo? Jak souvisí s postavením lidí, kteří se mu věnují, v partnerství obecně? Končí moc dominy v ložnici, nebo odpovídá postojům i v běžném provozu partnerského vztahu? Jaký vztah mají role v BDSM k společenské pozici účastníků, účastnic onoho sexu vůbec? Platí klišé „přes den šéf, po nocích na čtyřech?“

Právě tyto souvislosti studie vedená Evou Jozifkovou prověřovala. K dispozici přitom měla hypotézy, s nimiž pracují předchozí studie.

První možný náhled například považuje BDSM za pouhou hru – a nic víc. Hypotéza sexuální hry nedělá mezi tím, co si užíváme při oněch hrátkách, a naším partnerským a obecně sociálním životem žádnou souvislost. Jsou to oddělené světy, BDSM je pouhou hrou dospělých, která s životem mimo ni nesouvisí.

Druhá hypotéza nese přívlastek kompenzační. Míní, že naše sexuální anebo partnerské vztahy zrcadlí naše postavení v sociální sféře. Ano, sem zapadá obraz ředitele továrny, který je uťápnutým manžílkem doma anebo zlobivým chlapečkem před paní učitelkou v sadomasochistickém salónu. Podle této teorie jsou naše role v BDSM – a v partnerství a sociálním životě polaritami. V BDSM okoušíme kontrast. Vyvažujeme, kompenzujeme.

Věda však zná i možnost, že sexuální vzrušení z dominance nebo submisivity odpovídá obecným vzorcům chování. Generální tendence dominovat, nebo být naopak poddajný, s sebou nese pravděpodobnost dosažení odpovídající mocenské pozice ve společnosti. A stejně tak se projeví nejen v sexu, ale i v chování v partnerském životě celkově i v chování k jiným.

Jiná hypotéza počítá s možností, že dominantní anebo submisivní chování se nepromítá jen do sexu, ale i do partnerského života obecně. Ovšem ne do chování k jiným lidem. Omezuje se výlučně na partnerskou rovinu.

Věda zvažuje i možnost, že by v základu mocenských her BDSM nebyla jen sexuální fantazie. Že se jejich simulovaná a zveličená hierarchie odkazuje na biologické faktory, spojené s přežitím a reprodukcí. Že tedy mocenské pozice nejsou zakleté pouze uvnitř sexu.

Aby případné propsání mocenské polarity mimo sex česká studie posoudila, zpovídala a prověřovala více než čtyři stovky mužů a žen, kteří se BDSM sexu věnovali. Získala je na českých fórech a diskuzních skupinách, které jsou BDSM zasvěcené.



Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: sex, vztah, BDSM, hypotéza

Nejčtenější

Erotická, oslňující. Burleska nabídla Česku smyslnost, humor a nadhled

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s...

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s rafinovaností, sex-appeal s humorem, pompéznost s groteskností, smyslnost s nadhledem, dokonce s jistou sebeironií. Jestli jste...

OBRAZEM: Žena, provokace, interakce. Barové akty jsou nabité smyslností

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii....

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii. Novou polohu. Je však i výzvou. Focení v baru pro mě bylo krok stranou od toho, jak s ženami pracuji běžně, mířily jsme...

Ženy jako živly. Kalendář Pirelli s Evou Herzigovou nabídne aukce na iDNES.cz

Modelka Irina Shayková. Pro ni to bylo první angažmá v kalendáři Pirelli.

Je snový, magický, ale živočišný, smyslný. Zachycuje živly, které jsou pilířem života, ale neomezuje se na ty přírodní, ztvárňuje i vášeň, touhu. Kalendář Pirelli pro rok 2026 má silný koncept a...

Jen si tak trochu vrtnout. Díra do lebky měla porazit dospělost

Zubařská vrtačka, skalpel, lokální anestetikum. A především teorie vize. Bart...

Toto není návodný článek. Nezkoušejte to. Není to ani tip na vánoční dárek. Nedávejte své partnerce pod stromek vrtačku. Je to svědectví o úsilí po lepším člověku, o vnuknutí, o kreativitě, o odvaze...

Některé tvary penisů jsem neznala, chválí Naked Attraction moderátorka Zuzana

Různá těla jsou v pořádku. A Naked Attraction ukazuje, že s nimi žijeme...

Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction...

Naplácejte mi, prosí šéf po nocích. Věda zkoumala vztah rolí v BDSM k životu

Jak souvisí role v BDSM sexu s životem mimo něj? I tím se věda zabývá.

Jsou to stereotypně tradované kontrasty. Především obraz vysokého manažera, který si moc a odpovědnost v práci kompenzuje submisivní podřízeností domině, je ikonický. Aktuální studie zjišťovala i to,...

9. prosince 2025

Jedny hodinky nestačí! 6 typů hodinek, které by neměly chybět žádnému muži

Ve spolupráci
Mechanický chronograf

Vybrat pro muže dárek, ze kterého by měl radost, je těžké. Něco, co je kvalitní, praktické a přitom má hlubší smysl. Věnujte mu čas! Nejen obrazně, ale i doslova. Existují klíčové typy hodinek,...

8. prosince 2025

Erotická, oslňující. Burleska nabídla Česku smyslnost, humor a nadhled

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s...

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s rafinovaností, sex-appeal s humorem, pompéznost s groteskností, smyslnost s nadhledem, dokonce s jistou sebeironií. Jestli jste...

8. prosince 2025

Ze svých obětí vyráběla mýdlo a sušenky. Paní Leonarda vraždila z tmářství a lásky

Premium
Nic nezapírala, z ničeho se neomlouvala, ničeho nelitovala. A upřímně...

Dobrotivá, štědrá, hodná. Pilíř komunity. Paní Leonarda měla sice tíživý osud, ale dobré srdce, rozdala by se. Tak ji viděli sousedé, spoluobčané, zákaznice. Kdyby nahlédli za dveře její kuchyně,...

7. prosince 2025

Clash 14: Kde sledovat a jaký bude program galavečera v Praze

Clash 14 tiskovka

Už jen pár dní zbývá do čtrnáctého galavečera Clash s přídomkem Last man standing. Název vychází ze zápasnické pyramidy, která bude novinkou akce 6. prosince v pražské Sportovní hale Fortuna....

6. prosince 2025

Hitler ho obdivoval, hollywoodský idol Clark Gable dělal na jeho říši nálety

Premium
Idol žen, jenže jeho obdivovatelem byl i Adolf Hitler. Clark Gable létal jeho...

Král Hollywoodu přišel při leteckém neštěstí o ženu, tak se rozhodl, že se nechá zabít v bombardéru. Létal s bombami nad okupovanou Evropu, nad Německem vyvázl o fous. Ustřelili mu patu boty. A...

6. prosince 2025

Některé tvary penisů jsem neznala, chválí Naked Attraction moderátorka Zuzana

Různá těla jsou v pořádku. A Naked Attraction ukazuje, že s nimi žijeme...

Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction...

5. prosince 2025

Mladí češtinu neprzní, umějí prostě dvě. Nová slova mají důvod, říká lingvista

Premium
Jazykovědec Jakub Sláma z Ústavu pro jazyk český.

Která slova mladých je dobré znát, abychom v jejich očích nebyli „cringe boomeři“, tedy moralizující trapáci? Co dnes kromě internetu nejvíc ovlivňuje jazyk teenagerů a jak se od sebe v tomto ohledu...

5. prosince 2025

Jen si tak trochu vrtnout. Díra do lebky měla porazit dospělost

Zubařská vrtačka, skalpel, lokální anestetikum. A především teorie vize. Bart...

Toto není návodný článek. Nezkoušejte to. Není to ani tip na vánoční dárek. Nedávejte své partnerce pod stromek vrtačku. Je to svědectví o úsilí po lepším člověku, o vnuknutí, o kreativitě, o odvaze...

4. prosince 2025

Ženy jako živly. Kalendář Pirelli s Evou Herzigovou nabídne aukce na iDNES.cz

Modelka Irina Shayková. Pro ni to bylo první angažmá v kalendáři Pirelli.

Je snový, magický, ale živočišný, smyslný. Zachycuje živly, které jsou pilířem života, ale neomezuje se na ty přírodní, ztvárňuje i vášeň, touhu. Kalendář Pirelli pro rok 2026 má silný koncept a...

3. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Žena, provokace, interakce. Barové akty jsou nabité smyslností

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii....

Vyjde-li ženský akt ze soukromého prostoru, získá nový rozměr. Jinou energii. Novou polohu. Je však i výzvou. Focení v baru pro mě bylo krok stranou od toho, jak s ženami pracuji běžně, mířily jsme...

2. prosince 2025

Koukám se na to, kámo. Depresi z porna zachrání chlapské přátelství

Kamaráde, mám problém. Přátelský rozmluva dovede podle studie umenšit i potíže...

Láká a svádí, ale může též vést k sexuálním hanbě, k morálním výčitkám. K pocitům izolace, osamění. Porno má výrazné stinné stránky, věda i společnost to ví již dlouho. Aktuální studie nyní zkoumala,...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.