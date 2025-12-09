Práce českého autorského týmu připomíná, jak komplexním fenoménem oblast BDSM, která osciluje mezi podřízeností a dominancí, masochismem a sadismem, svazováním a výcvikem, je. Pohrává si s mocenskou dynamikou, bolestí, má sexuální dimenzi.
Jak se však BDSM odkazuje k životu mimo? Jak souvisí s postavením lidí, kteří se mu věnují, v partnerství obecně? Končí moc dominy v ložnici, nebo odpovídá postojům i v běžném provozu partnerského vztahu? Jaký vztah mají role v BDSM k společenské pozici účastníků, účastnic onoho sexu vůbec? Platí klišé „přes den šéf, po nocích na čtyřech?“
Právě tyto souvislosti studie vedená Evou Jozifkovou prověřovala. K dispozici přitom měla hypotézy, s nimiž pracují předchozí studie.
První možný náhled například považuje BDSM za pouhou hru – a nic víc. Hypotéza sexuální hry nedělá mezi tím, co si užíváme při oněch hrátkách, a naším partnerským a obecně sociálním životem žádnou souvislost. Jsou to oddělené světy, BDSM je pouhou hrou dospělých, která s životem mimo ni nesouvisí.
Druhá hypotéza nese přívlastek kompenzační. Míní, že naše sexuální anebo partnerské vztahy zrcadlí naše postavení v sociální sféře. Ano, sem zapadá obraz ředitele továrny, který je uťápnutým manžílkem doma anebo zlobivým chlapečkem před paní učitelkou v sadomasochistickém salónu. Podle této teorie jsou naše role v BDSM – a v partnerství a sociálním životě polaritami. V BDSM okoušíme kontrast. Vyvažujeme, kompenzujeme.
Věda však zná i možnost, že sexuální vzrušení z dominance nebo submisivity odpovídá obecným vzorcům chování. Generální tendence dominovat, nebo být naopak poddajný, s sebou nese pravděpodobnost dosažení odpovídající mocenské pozice ve společnosti. A stejně tak se projeví nejen v sexu, ale i v chování v partnerském životě celkově i v chování k jiným.
Jiná hypotéza počítá s možností, že dominantní anebo submisivní chování se nepromítá jen do sexu, ale i do partnerského života obecně. Ovšem ne do chování k jiným lidem. Omezuje se výlučně na partnerskou rovinu.
Věda zvažuje i možnost, že by v základu mocenských her BDSM nebyla jen sexuální fantazie. Že se jejich simulovaná a zveličená hierarchie odkazuje na biologické faktory, spojené s přežitím a reprodukcí. Že tedy mocenské pozice nejsou zakleté pouze uvnitř sexu.
Aby případné propsání mocenské polarity mimo sex česká studie posoudila, zpovídala a prověřovala více než čtyři stovky mužů a žen, kteří se BDSM sexu věnovali. Získala je na českých fórech a diskuzních skupinách, které jsou BDSM zasvěcené.