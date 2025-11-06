„Dominy mohou být často zlé, drsné, chladné, ale to je jen úzká část celého spektra. Praxe ukázala, že ne každý má zájem o tohle, že většina lidí si chce hrát,“ vyložila Jenny moderátoru Vítkovi. Naznačila, co vše do BDSM spadá, a co také provozuje.
„Pro úplné začátečníky jsou to BDSM masáže. Hodně oblíbené je svazování, fetiše, například ten, který se orientuje na nohy, na latex, do BDSM patří rozličná psychická dominance, hry,“ líčí.
Dodává, že ať do světa BDSM nahlédne kdokoli z jakékoli inspirace, vyplatí se rozhlédnout. „Zjistí, že to není jen to jediné. Hledá cestičky a v nějakém místě do toho vlítne,“ shrnuje.
Naked Warm Up
Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha s dominou Jenny Parable sledujte na Óčku ve čtvrtek 6. listopadu ve 22.00 hodin, těsně před Naked Attraction.
Matěj, hlavní postava páté epizody
Matěj už jednou ve finále byl, teď si bude sám vybírat, se kterou slečnou půjde na rande. Nebrání se ukázat i divočejší stránku – objevovat svět BDSM.
Naked Attraction Česko & Slovensko na Óčku:
středa 22.00
a na VOD prima+ a JOJ Play
Dodává, že počáteční bod je pro každého subjektivní. „Záleží na každém. Když opustíte vanilku, takovou tu s prominutím okleštěnou romantiku, klasiku, když se do toho víc obujete a začnete hledat způsoby, jak vzrušení jakkoli zvýšit, po něčem sáhnete,“ líčí. „Můžete začít používat nadávky nebo vezmete například gumičku a partnerovi ji omotáte kolem šourku… Můžete si ji vzít z vlasů, nemusíte hned mít nakoupený kufřík věcí ze sexshopu.“
Přiblížila i svazování, které bude hrát roli v Naked Attraction s Matějem. „V japonské technice shibari jde o estetiku a psychický prožitek. Existuje i praxe ichinawa, pouze s jedním provazem, celé je to jen o procesu vázání. Zahrnuje přitlačování, uvolňování, zaškrcování, otírání se o provaz, objímání, zaklekávání. Všude jsou modřiny, ale je to velmi vzrušující,“ naznačuje domina Jenny.