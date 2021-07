Návštěvu barber shopu si užijete i bez plnovousu. Dojít může i na oheň

Jaroslav Dušek se mi svěřil, jak jeho vousy filmaři milují, a tak je musí nosit, ačkoli sám by dal přednost tomu být zase holobrádek. To mě příroda před takovými rozmary filmařů ubránila: vousy mi moc nerostou. I když jsem nedávno při natáčení Comedy Clubu proměnil outfit a vzdal se kdysi neodmyslitelného roláku, u toho, co budu mít na bradě a pod nosem, nemám moc na výběr. Zkrátka moje vousy na sebe dávají dost dlouho čekat. A pokud přece jen povyrostou, říkám si, jestli za to čekání stály.