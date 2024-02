Sto milionů dolarů jen tak neunesete: mýty nejen o bankovních loupežích

Peníze mají hmotnost

Velké objemy peněz se pronesou. Milion dolarů v padesátidolarovkách má dvacet kilo. Jak daleko se s takovou zátěží dá utéct? Film Psí odpoledne s Al Pacinem a Johnem Cazalem patří mezi věrnější ztvárnění bankovních loupeží. Zločin jejich postav se zrodí ze zoufalství, sejf najdou prázdný a nevědí, jak z celé tragédie ven.

Napěchovat si v trezoru stohy peněz do sportovních tašek a prchat pak s nimi před policií? Na filmovém plátně to vyhlíží efektně, ale ve skutečnosti to u velkých finančních objemů smysl příliš nedává.

Padesátidolarovka má sice jediný gram, ale když je z nich vyskládán milion dolarů, je to už dvacet kilo. A to se pronese.

Pokud byste se chtěli dopustit loupeže století a ukrást například 200 milionů ve stodolarovkách, budete potřebovat paletu a vozík. Váha lupu v tomto případě přesahuje dvě tuny. Právě proto lupiči cílí spíše na předměty, kde je poměr mezi cenou a hmotností příznivější. Diamanty mají finanční váhu, jsou však mnohem lehčí.