VIDEO: Pětiletý thajský kluk jezdí do školy na motorové lodi

Teprve začal chodit do školy, už do ní však jezdí rovnou jako kapitán motorové lodi. Pětiletý školák Tanadet Petnoi drandí na vyučování bangkokskými vodními kanály až pětašedesátikilometrovou rychlostí na motorové lodi. Thajské metropoli se přezdívá „Benátky východu“ a Tanadet to potvrzuje.