Zná je především asijská kuchyně, podle práce Anglia Ruskin University by však měly zdomácnět ve všech koutech světa. Analýza zahrnula celkem šestnáct studií, jak pokusy a výzkumy in vitro, tak experimenty s lidmi, dokázala tedy prověřit jak skutečné efekty konzumace bambusových výhonků, tak biologické mechanismy, které za nimi jsou.
Nejprve práce připomíná, že bambus roste především v Asii, především v Indii a Číně, ony země mají dohromady téměř šestnáct milionů hektarů bambusových ploch. Rychle roste a dozrává, některé jeho druhy vyrostou o devadesát centimetrů za jediný den, připomíná portál SciTechDaily. Jeho krátký produkční cyklus z něj dělá praktický materiál – má více než 1 500 využití.
Najdeme ho rovněž v gastronomii, podle studie by si však zasloužil rozšířenější využití. Náležela by mu totiž kategorie „supepotraviny“. Je bohatý na protein i vlákninu, obsahuje málo tuků. Najdeme v něm minerály jako selen, draslík, vitamin A, B1, B3, B6, E, aminokyseliny, má jen málo kalorií.
To vše dělá z bambusových výhonků potravinu, která prospívá zdraví.