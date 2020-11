Armáda USA přivezla do Anglie rasismus a konflikty. Země fandila černochům

Spojené státy americké vstoupily do válečného stavu 8. prosince 1941 a měsíc poté už první vojáci s náramenními výšivkami z hvězd a pruhů vystupovali z lodí v severoirském Belfastu. Do dvou měsíců byla na britské ostrovy přesunuta 8. letecká armáda, která se krátce nato zapojila do kampaně strategického bombardování.



Přeplacení, pře-sexovaní, s přehnaným sebevědomím, a zakopnete o ně na každém kroku George Orwell v eseji o amerických vojácích v Británii

První velká spojenecká operace, která se v těch dnech odehrávala, měla název Bolero. Spočívala v rozmístění, ubytování amerických vojáků a v taktickém hromadění vojenské techniky, která snad jednou bude využita při invazi a osvobozování Evropy. Ve dvaačtyřicátém však byl takový plán pořád ještě hudbou nejisté budoucnosti. A naděje zrovna neposilují ani rozporuplné vztahy mezi spojeneckými generály, kteří se přou o kompetence a velení.