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Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda

Radomír Dohnal
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní... Pokud je vám blízká vizuální poetika postapokalyptických světů, jste podivínští... Není to zase tak dávno, jen nějakých šestatřicet let, co v tomto uzavřeném... Asfalt mezitím rozpraskal a prorazily jím mladé břízy. I na střechách... Jen ať se vám to nepoplete. Ty scenérie plné rozpadu a vegetace pohlcující... Přezdívka Malá Moskva vznikla proto, že sovětská posádka tu po dlouhá léta... Historie? Ta tu až tak spletitá není. Samotné letiště se tu začalo stavět v... Nejprve zde byla dislokována 13. gardová tanková divize Poltava. Postupem času... Sovětská armáda zde umístila stíhačky MiG-15 a Jak-17, nejmodernější sovětská... Od roku 1970 byl na zdejším letišti dislokován 87. bojový vrtulníkový pluk... Sovětské migy sice v 70. letech odletěly, ale Sověti v uzavřeném areálu... Izolace tu však fungovala oběma směry. Ani sovětští vojáci se nesměli vydat...
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu, nedaleko obce Szentkirályszabadje, je připomínkou, že se impéria rozpadají.

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