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Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...
Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...
Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár
Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....
Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov
Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...
Muže bodla 193krát, prý se bála, že je živý. Soud jí to neuvěřil, dokázal sexuální hru
Přesně stotřiadevadesátkrát Susan Wrightová, plachá modrooká matka dvou malých dětí, bodla svého muže v manželské posteli, než ho zakopala na zahradě jejich domu na předměstí amerického Houstonu.
Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...
Zlověstná kovová bedna. FBI před půl tunou dynamitu kasino neochránila
Byla to podivná kovová bedna. V srpnu 1980 ji objevili zaměstnanci kasina u Lake Tahoe. Brzy se ukázalo, že je to jedna z nejsofistikovanějších bomb, jaké kdy byly ve Spojených státech sestrojeny....
Znamená nevěra konec? Studie zjistila, co rozhodne o záchraně vztahu
Je to jeden z nejdestruktivnějších momentů, které může vztah zažít. Na jedné straně přináší trauma, pocit zrady, úzkosti, na druhé stud, pocit viny. Musí však nevěra znamenat zhroucení vztahu?...
Muže bodla 193krát, prý se bála, že je živý. Soud jí to neuvěřil, dokázal sexuální hru
Přesně stotřiadevadesátkrát Susan Wrightová, plachá modrooká matka dvou malých dětí, bodla svého muže v manželské posteli, než ho zakopala na zahradě jejich domu na předměstí amerického Houstonu.
Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...
Strašidlo antisemitismu v českých zemích nikdy nevymizelo. Kam sahají jeho kořeny
Ještě před pár lety asi nikoho nenapadlo, že se i osmdesát let po holokaustu bude mluvit o stoupající nenávisti vůči Židům ve společnosti, dokonce v té evropské s dlouhou křesťansko-židovskou...
Mafie vám vezme duši. Já si ji vzala zpět, říká bývalá gangsterská královna
Její život je unikum. Když zastřelili jejího muže, šéfa černošské mafie, jednoduše převzala drogový byznys. Řídila jednu z největších distribučních sítí prodeje kokainu a heroinu na světě. A dovedla...
Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov
Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...
Co si chcete zapamatovat, nesmíte si zapsat! Novinář vyzkoušel trénink paměti
Abychom si zapamatovali nákupní seznam o pětadvaceti položkách, rozmístíme je v představě po bytě a necháme je vykonávat aktivity, které přísluší lidem. Za chvíli byt v mojí představě neodpovídá...
Fotbal hrajeme v Česku i díky šlechtě. Míč k nám přivezl Thurn-Taxis, říká historik
Aristokraté nebyli jen slavní vojevůdci, ministři a duchovní, ale také podnikatelé, průmyslníci, automobilisté, cestovatelé, stavebníci, lesníci, sportovci, těžaři a lidé, kteří udávali trendy...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár
Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....
Dvanáct ran kamenem. Jen náhoda, snažil se z brutálního činu vymluvit pachatel
Seděl v lokále, před sebou pivo a už nějakou dobu ji pozoroval. Dnes si konečně ověří, jestli je pravda, co se o ní říká. Když míjela jeho stůl, vyzývavě na ni mrkl a zatahal ji za sukni. Pohled mu...