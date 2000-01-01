náhledy
Vykřížkovaná linie skrze byty není následkem manželského sváru. Hranice vyznačená bílými kříži přes město není pozůstatek veřejné hry. Město Baarle jsou dvě obce v jedné. Kartografické šílenství, administrativní groteska, geografické puzzle. Kus domu patří Belgii, kus Nizozemsku. O státní příslušnosti tu rozhoduje poloha dveří.
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Na první pohled je to běžné městečko, malebné a úhledné. Ukrývá však nejpodivuhodnější hranici v Evropě, snad i na světě. Nebojme se to říci výstižněji: nejpraštěnější.
Autor: Profimedia.cz
Tamní nepříčetný chaos je dědictvím středověku, který nezdolala ani Evropská unie.
Autor: Profimedia.cz
Ve městě Baarle ho vidíte na každém kroku: kavárenští hosté nalevo sedí v Nizozemsku, jejich spolustolovníci napravo jsou v Belgii.
Autor: Profimedia.cz
Zkusíme to vyložit. Město Baarle tvoří dvě obce. Baarle-Nassau patří Nizozemsku, Baarle-Hertog k Belgii.
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Ovšem nečekejte, že by bylo město způsobně rozdělené jednou hranicí na dvě části. Je to docela jiná jízda.
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Tím to však nekončí, tak snadné to není. Uvnitř oněch belgických enkláv se ukrývá sedm sub-enkláv, ty jsou zase nizozemské.
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A ano, právě ty všudypřítomné bílé křížky od sebe obě území oddělují. Aby člověk tušil, kde se v onom nepřehledném mikrosvětě zrovna nachází, oznamují to označení B jako Belgie, NL jako Nizozemsko.
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Dnešní galimatyáš odkazuje na dávné, středověké transakce s půdou. Začaly na konci 12. století, postupné zástavy a směny vytvořily nepořádek – který se ukázal být nadmíru zatvrzelý a odolný.
Autor: Profimedia.cz
Přečkal doslova staletí. Zuby si na něm vylámaly všechny pokusy, Napoleonova vláda, všechny komise. K zpřehlednění, scelení nedošlo.
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Ovšem v roce 1995 se povedlo definitivně a přesně dokreslit rozdělení území.
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Ono rozdělení je precizní, jde doslova skrze domy. Neústupně, sveřepě krájí na kusy obchody, kavárenské zahrádky i byty.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Absurdita má svá pravidla. Co když vede státní hranice napříč domem? Státní příslušnost určuje strana, na kterou vyšly hlavní vchodové dveře.
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Kuchyni můžete mít v Nizozemsku, ale dveře říkají, že daně platíte v Belgii. Pořádek musí být.
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Co když se přísná státní hranice trefila přesně doprostřed vchodových dveří? Dům inkasuje belgické i nizozemské popisné číslo. Tento má 2 v Belgii a 19 v Nizozemsku.
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Hranice je přesně vyměřená, její strany pečlivě označené, domy očíslované, vše se dodržuje: výsledkem je Kocourkov. V roce 2017 vyložil pro server BBC majitel jednoho z domů, jak si s pravidly pohrál, aby se domohl stavební úpravy svého objektu.
Autor: Profimedia.cz
Jeho dům měl dveře na nizozemské straně, úřady mu však nedaly stavební povolení. Na belgické by měl býval větší šanci, tamní pravidla byla benevolentnější. Co s tím? Vyboural si druhé vchodové dveře v Belgii – a tam povolení získal.
Autor: Profimedia.cz
BBC cituje i flagrantní příklad fikanosti: Jedna z bank se protřele usídlila právě na hranici, když se blížila kontrola úředníků jednoho státu, přesunula své účetnictví do druhého.
Autor: Getty Images
Absurdita dvou režimů vklíněných do sebe samozřejmě vynikla během covidu. Pandemická omezení se v Nizozemsku a Belgii lišila, v belgické části galerie paní Sylvia Reijbroekové se proto vyžadovaly roušky.
Autor: Profimedia.cz
V nizozemském sektoru téže obrazárny mohlo návštěvnictvo chodit bez ochranného prostředku.
Autor: Profimedia.cz
Ani obchod Zeeman tehdy nezůstal nerozpolcen. Jeho belgická část se musela zavřít, v jeho sektoru za hranicí se dalo nakupovat.
Autor: Profimedia.cz
Jen na obecně vykloubenou pandemickou dobu však absurdity omezeny nezůstávají. Město je na dva režimy uvyklé. V Nizozemsku mládeži pod osmnáct let pivo nedonesou. Když mladí poskočí o kousek vedle do Belgie, kde platí limit šestnácti let, uspějí.
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Do Belgie se chodí rovněž stát ve frontě na pyrotechniku, nizozemské zákony jsou k jejímu prodeji přísnější.
Autor: Getty Images
Usínat můžete večer v Belgii, ráno snídat v Nizozemsku, to vše uvnitř jednoho bytu.
Autor: Getty Images
Místním to nijak fantaskní samozřejmě nepřijde. Každou nohou v jiném státě žijí docela samozřejmě.
Autor: Getty Images
Starostové obou částí doznávají, že krkolomné hranice znamenají spoustu mezistátních jednání. Například opravy, správa cest: na několika desítkách metrů totiž silnice přetíná státní hranici hned několikrát.
Autor: Profimedia.cz
S ohledem na výzvy všech těchto praktických interakcí by si Baarle-Nassau a Baarle-Hertog zasloužily ocenění harmonického soužití.
Autor: Profimedia.cz
Obnáší to spoustu debat, ale obě obce v realitě groteskního státního uspořádání dokazují, že hranice jsou vskutku jen čáry.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons