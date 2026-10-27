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Ženy Indie, její duše, její život. Kalendář Pirelli 2027 září krásou, barvami
Devět žen, dvě města, jedna země. Země, v níž se potkávají vůně a barvy, minulost s přítomností, klid parků s ruchem ulic. Kalendář Pirelli objal Indii, zemi mnoha světů a rozporů. Ve svém vydání pro...
Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65
Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.
Koktejl, piknik a atomový výbuch. Las Vegas žilo nukleární mánií
Přísné utajení? To už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Jinak by doktrína jaderného odstrašení nefungovala účinně....
Opravdový Angry Bird i sexy kudlanka. Podívejte se na komickou přírodu
Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazlobenost, která nejde schovat. Králíček obecný téměř opouští svou přírodní podobu a stává se komicky naštvanou figurkou. Je z něj...
Obývákem vede státní hranice. O groteskní město i jeho domy se dělí dvě země
Vykřížkovaná linie skrze byty není následkem manželského sváru. Hranice vyznačená bílými kříži přes město není pozůstatek veřejné hry. Město Baarle jsou dvě obce v jedné. Kartografické šílenství,...
Obývákem vede státní hranice. O groteskní město i jeho domy se dělí dvě země
Vykřížkovaná linie skrze byty není následkem manželského sváru. Hranice vyznačená bílými kříži přes město není pozůstatek veřejné hry. Město Baarle jsou dvě obce v jedné. Kartografické šílenství,...
Utržená hlava po trvalé. V USA za války šířili fake news tím, že je vyvraceli
Ranění musejí platit za transfuzi, 15 tisícům vojáků omrzly mozky, na Floridě seskočily tisíce parašutistů… Po Pearl Harboru vykolejenou Ameriku zaplavila šeptanda, co všechno se tají. Prý za tím byl...
Jak na ženský orgasmus: klíčem je zlaté kvarteto praktik, a něco navíc
Doporučením ohledně praktik, které otevírají cestu k ženskému vyvrcholení, se dlouho říkalo zlaté trio. Nakonec k nim přiskočila ještě jedna aktivita, ze trojky je kvarteto, líčí americká studie....
Jeden odhrnul klopu a ukázal zbraň. Havla jsem chránil holýma rukama, líčí Jákl starší
Petr Jákl starší žil vždycky naplno a díky kaskadérským dovednostem si dopřál i slušnou porci adrenalinu. Nejdůležitější však bylo judo, v němž nás jako první reprezentoval na olympiádě. Vyzkoušel si...
Ten slizký stařec si tu klidně chrápe! Vrah proměnil postel oběti v krvavou lázeň
Mohlo by se zdát, že situace, kdy plnoletý mladík s vlastními příjmy žije stále s matkou, je fenomén moderní doby. Ale na vlastní nohy se mladým mužům nechtělo už za první republiky. Jeden takový...
Mikro zvyky pro silnější srdce: tři malé změny jsou lepší než jedna velká
Radikální řez, překopat návyky, být na sebe přísní. Buď nám to pro zdraví diktují experti, nebo my sami. Vhodnější však může být jiný začátek. Docela malé změny ve třech základních pilířích zdraví...
Swingers nejsou bezhlavý sex. Spíš zážitkový večer, líčí Naked on the Air
Nejsou to orgie, je na nich prostor pro vzájemné oťukávání. Nutně ani nemusejí vést k výměně partnerů, leckdo si vystačí s pozorováním nebo ukazováním se. Jak vypadá sex na swingers party a co od...
Ženy Indie, její duše, její život. Kalendář Pirelli 2027 září krásou, barvami
Devět žen, dvě města, jedna země. Země, v níž se potkávají vůně a barvy, minulost s přítomností, klid parků s ruchem ulic. Kalendář Pirelli objal Indii, zemi mnoha světů a rozporů. Ve svém vydání pro...
Ďábel před soudem. Vraždila posedlost zlými silami, argumentovala obhajoba
Když jeho budoucího švagra posedl ďábel, vyzval satana, ať si místo něj vezme jeho samotného. A pekelné síly se do něj opravdu přestěhovaly. Následně skrze něj zabily člověka. Proto je Arne Johnson...
Opravdový Angry Bird i sexy kudlanka. Podívejte se na komickou přírodu
Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazlobenost, která nejde schovat. Králíček obecný téměř opouští svou přírodní podobu a stává se komicky naštvanou figurkou. Je z něj...
Člověka přitahuje panda a tygr. Zvířata podobná lidem naopak, líčí profesor Frynta
O tom, jak bude pokračovat evoluce zvířat, rozhoduje především člověk. A podle jakého klíče určí rybám, obojživelníkům, ptákům nebo savcům jejich osud? To už druhou dekádu zkoumá a popisuje tým...
Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65
Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.