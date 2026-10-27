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Obývákem vede státní hranice. O groteskní město i jeho domy se dělí dvě země

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Vykřížkovaná linie skrze byty není následkem manželského sváru. Hranice... Na první pohled je to běžné městečko, malebné a úhledné. Ukrývá však... Tamní nepříčetný chaos je dědictvím středověku, který nezdolala ani Evropská... Ve městě Baarle ho vidíte na každém kroku: kavárenští hosté nalevo sedí v... Zkusíme to vyložit. Město Baarle tvoří dvě obce. Baarle-Nassau patří... Ovšem nečekejte, že by bylo město způsobně rozdělené jednou hranicí na dvě... Belgické území je uvnitř Nizozemska „rozprsknuto“ do 22 enkláv. Tím to však nekončí, tak snadné to není. Uvnitř oněch belgických enkláv se... A ano, právě ty všudypřítomné bílé křížky od sebe obě území oddělují. Aby... Dnešní galimatyáš odkazuje na dávné, středověké transakce s půdou. Začaly na... Přečkal doslova staletí. Zuby si na něm vylámaly všechny pokusy, Napoleonova... Ovšem v roce 1995 se povedlo definitivně a přesně dokreslit rozdělení území.
Vykřížkovaná linie skrze byty není následkem manželského sváru. Hranice vyznačená bílými kříži přes město není pozůstatek veřejné hry. Město Baarle jsou dvě obce v jedné. Kartografické šílenství, administrativní groteska, geografické puzzle. Kus domu patří Belgii, kus Nizozemsku. O státní příslušnosti tu rozhoduje poloha dveří.

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